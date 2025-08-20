Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu atlattı - Magazin haberleri

        Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu atlattı

        Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de tedavi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 20.08.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mide enfeksiyonu atlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir süredir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Subaşı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Hazal Subaşı'nı bu süreçte yalnız bırakmayan Oğuzhan Koç, tedavi süresi boyunca sevgilisinin yanında oldu.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hazal Subaşı
        #Oğuzhan Koç

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa