Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu atlattı
Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de tedavi gördü
Giriş: 20.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 20.08.2025 - 20:03
Bir süredir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Subaşı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hazal Subaşı'nı bu süreçte yalnız bırakmayan Oğuzhan Koç, tedavi süresi boyunca sevgilisinin yanında oldu.
