HES kodu sadece seyahatlerde değil bundan sonra ÖSYM sınav başvurularında da istenecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini bildirdi. İşte ÖSYM sınav başvurusu HES kodu alımı ile ilgili detaylar...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSUNDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Bugün başlayan KPSS Önlisans başvurularında "Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM HES KODU NASIL ALINIR?

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

HES KODU GEREKEN SINAVLAR

KPSS Lisans başvurusu sona erdi. Eylül ayında sınavlar yapılacak. HES kodu ise başvuru sırasında istendiği için adayların birşey yapmasına gerek kalmayacak. ÖSYM Başkanı , KPSS Lisansa başvuru yapan adayların HES kodlarının sisteme otomatik olarak yansıtılacağını söyledi.

Ancak Ön lisans ve ortaöğretim/lise KPSS başvuruları henüz başlamadı. Başvurular başladığında adaylar, başvuru sırasında HES kodunu bildirecek.

Ön lisans KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında. Sınav 25 Ekim 2020'de. Lise/Ortaöğretim KPSS başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında. Sınav 22 Kasım 2020'de.

BAŞVURUSU TAMAMLANMIŞ SINAVLAR İÇİN HES KODU GEREKMİYOR

ÖSYM Başkanı Aygün daha sonra yaptığı açıklamada "Başvuruları daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu sınavdan önce http://ais.osym.gov.tr ‘ye sistem tarafından yansıtılacaktır. Dolayısıyla, başvuru süreci daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu işlemi yapmalarına gerek yoktur." dedi.