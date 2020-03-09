Türkiye - Almanya - İspanya ve ABD ortak yapımı 'Herşeye Rağmen' (Regardless) adlı sinema filminin çekimleri başladı. Ema Creative Works'ün yapımcısı olduğu, Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği film 3 ülkede çekilecek

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği 'Herşeye Rağmen' (Regardless) adlı sinema filminin çekimlerine başlandı. Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Nihan Büyükağaç, Rıza Akın, Ekin Mert Daymaz, Haki Biçici, Aslıhan Malbora, Melissa Değer, Vivien Donna Lafleur, Robert Maaser, Holger Frank Doellmann'ın rol aldığı film, gerçek bir hikâyeden uyarlandı.

Türkiye - Almanya - İspanya ve ABD ortak yapımı 'Herşeye Rağmen', Ema Creative Works'ün yapımcısı olduğu, Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği film 3 ülkede çekilecek

'Yara kabuk bağlar kimlik olur' sloganına sahip drama türündeki film, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Latin Amerika'da da gösterime girecek. 3 farklı ülkeden 250 kişinin çalıştığı 'Herşeye Rağmen'de yaklaşık 3 bin figüran da kamera karşısına geçecek. Adana'dan başlayıp İspanya'ya uzanan sıra dışı gerçek bir hikâyeyi konu edinen filmin öz hazırlıkları 2 yıl sürdü.

'Herşeye Rağmen'in başrol oyuncularından Erkan Petekkaya filmde yer aldığı için duyduğu memnuniyeti "Harika bir proje, insanların hayatına dokunacak bir film. Canlandırdığım karakteri insanlar çok sevecek" şeklinde dile getirdi.

'Herşeye Rağmen'in yönetmeni Erdal Murat Aktaş ise filmle ilgili düşüncelerini şöyle anlattı; "Uzun zamandır gerçek ve sarsıcı bir hikâye arıyordum. Alman yapımcı bir dostum sayesinde bu projeyle tanıştım. Hollywood'da ilk senaryosunu yazdırmışlardı. Ben Türkiye'de ki senaristlere güvenmelerini rica ettim ve senaryoyu Gürhan Özçiftçi yazdı. Senaryo hem yabancı ortakları hem de beni çok tatmin etti. Güçlü bir hikâyesi var. Sinema da bu tür işleri yakalamak zordur. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca insanın yüreğine işleyecek, kendilerinden bir parça görecekleri bir film."