11 Mayıs'ta başlayacak

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11-13 Mayıs tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 'Kültür Mirası Sevdalılarını' ağırlamaya hazırlanan dünyanın önde gelen, Avrupa’nın en büyük kültürel miras fuarlarından 6'ncı HERITAGE İSTANBUL, 11 Mayıs’ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılacak. Fuar, etkinlik programı kapsamında üç gün boyunca alanında uzman isimlere ev sahipliği yapacak.

Kültürel miras bilincinin artması ve bu mirasın korunması gibi konuları kendisine sosyal misyon edinen ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, teknoloji fuar ve konferansı HERITAGE İSTANBUL, üç gün boyunca konferans, söyleşi ve atölye gibi renkli etkinliklerle konularında uzman birbirinden değerli isimleri kültürel miras meraklılarıyla buluşturacak. 6. kez düzenlenecek HERITAGE İSTANBUL, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği gibi sektörün en önemli kamu paydaşları tarafından desteklenmektedir.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 11-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 6'ncı HERITAGE İSTANBUL, 32’si yurtdışından olmak üzere 120’nin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak. İtalya’nın ülke pavilyonuyla katılacağı HERITAGE ISTANBUL ek olarak Belçika, İsveç, Nijerya, Hollanda, Almanya, İspanya olmak üzere farklı ülkelerden katılımcılara da ev sahipliği yapacak. Fuara katılan firmalar B2B organizasyonu kapsamında 60’dan fazla özel ikili görüşmeler yapma fırsatı bulacak.

HERITAGE ISTANBUL Konferansı ve Miras Sohbetlerinde 3 gün boyunca 50 oturum 117 konuşmacı, Atölye çalışmaları 3 gün boyunca 8 oturum 10 eğitmeniyle kültürel miras meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. HERITAGE ISTANBUL konferans serisinde toplam 26 oturumda 5 davetli konuşmacı ve toplam 75 konuşmacı yer alacak.

HERITAGE İSTANBUL konferansları arasında öne çıkan konuşmacılar; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tarihçi, Akademisyen, Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, UNESCO Milli Komitesi, Doğal Miras Alanları Uzmanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Kültürel Miras Alanları Uzmanı, Restöratör Doç. Dr. Zeynep Aktüre, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Akademik Mimar MA Kurucu ve Yaratıcı Yönetici Boris Micka Ortaklarından Boris Micka, Atelier Brückner Kurucu Ortağı Shirin Frangoul-Brückner, İFLA Başkanı Barbara Lison, Tasarımcı, EAA Kurucu Ortak Emre Arolat, 360+Media Interactive Technologies Kurucu Ajans Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney yer alacak.