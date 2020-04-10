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10 Nisan ATV yayın akışında Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin yeni bölümünü bu akşam ekranlarda göremeyen izleyicilerin gündeminde. İşte Hercai'nin yeni bölümüne dar detaylar...
HERCAİ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok dizinin çekimleri ertelendi. O dizilerin arasına Hercai'de eklendi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.
ATV YAYIN AKIŞI - 10 NİSAN 2020
20.00 Kardeş Payı (3. bölüm)
22.30 Kardeş Payı (4. bölüm)
23.40 Son Durak
HERCAİ 38. SON BÖLÜM ÖZETİ
Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran’ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran’ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır.
Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!
Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran’dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey’e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran’ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.
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