Hercai 2. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren seyircisinin kalbini kazanan Hercai'nin son bölümünde, Reyyan kına gecesinde büyük bir şok yaşıyor. Azat, onu Miran ile evlenmekten vazgeçirmek için uğraştığını ve plan yaptığını söylüyor. Gözyaşları içinde kalan Reyyan durumu annesine bahsediyor. Aşk acısı yaşayan Azat farkında olmadan büyük bir trajediye sebep oluyor. Miran ise senelerdir beklediği intikamını gerçekleştirecekken Gönül kocası Miran'ı kaybetmekten korkuyor ve onun Reyyan ile evlenmesine engel olmak istiyor ama Miran, Reyyan ile vakit geçirdikçe ona aşık olmaya başlıyor.

HERCAİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Miran ailesinin mezarına giderek intikam aldığını söylerken, Reyyan kendisini gelinliğiyle ateşe veriyor.





HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Miran neredeyse hayatı boyunca hazırlandığı intikam planında artık sona ulaşmak üzeredir. Ama hayatın kendisine hazırladığı sürprizler de kapıda bekliyor! Kin ve nefret besleyerek büyüdüğü Şadoğlu ailesinin torunu Reyyan'la vakit geçirdikçe kalbinin sesi farklı çıkmaya başlıyor. Her şeyin farkında olan Azize Aslanbey'in da bu durum karşısında farklı planları var. Aklı da kalbi de karışan Miran Aslanbey bu karışıklıktan nasıl kurtulacak? Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Azat, Reyyan'ı düğünden vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Reyyan'ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı göze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.