Hera 'Ara Beni Lütfen'e bambaşka bir soluk getirdi

HABERTURK.COM

Şarkıcı Hera, farklı bir yorum ve sound ile meslektaşı Kenan Doğulu'nun 'Ara Beni Lütfen' adlı çalışmasını dinleyicilerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Doğulu'ya ait olan şarkının düzenlemelerinde sanatçı Hera'ya sevgilisi Ozan Doğulu eşlik etti.

'Ara Beni Lütfen'in yönetmen koltuğunda Merve Fatma yer alırken, klipte Hera'nın saçları Nuri Şekerci, makyajı Berk Silka ve styling'i Zeynep Zekioğlu tarafından yapıldı.

Hera'nın yeni şarkısı 'Ara Beni Lütfen', tüm dijital platformlarda yerini aldı.