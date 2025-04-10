Her yıl biraz daha eğiliyordu... Neden Pisa Kulesi hala yıkılmadı? Mühendisliğin sınırlarını zorlayan yapı!

Her yıl biraz daha eğiliyordu... Neden Pisa Kulesi hala yıkılmadı? Mühendisliğin sınırlarını zorlayan yapı!

Yüzyıllardır bir yana doğru eğik duran ama bir türlü yıkılmayan bir kule düşünün. İtalya’nın sembollerinden biri haline gelen Pisa Kulesi, fizik kurallarına meydan okurcasına varlığını sürdürüyor. Peki bu tarihi yapı nasıl ayakta kalıyor?

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EĞRİLİK PLANLI DEĞİLDİ

Eğik Pisa Kulesi’nin hikayesi 1173 yılında başlıyor. Katedral Meydanı'ndaki (Piazza del Duomo) büyük katedral kompleksinin bir parçası olarak inşa edilmeye başlanan kule, başlangıçta düz ve sağlam bir yapı olarak tasarlanmıştı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

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Yapının temeli, kum ve kilden oluşan yumuşak bir nehir yatağı üzerine atılmıştı. Bu zemin, 16.000 tonluk mermer ve taş ağırlığını taşıyabilecek yeterlilikte değildi. Kule henüz üçüncü katına ulaşmışken eğilmeye başladı. O dönemin mühendisleri, bu sorunu çözmek yerine eğimi dengelemeye çalışarak bir tarafı diğerinden daha yüksek inşa etti.

UZUN İNŞA SÜRESİ HAYAT KURTARDI

Kulenin yapımı çeşitli savaşlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 200 yıla yayıldı. 1173’te başlayan inşa süreci, 1350’lere kadar sürdü. Bu uzun zaman aralığı, ironik biçimde kulenin lehine oldu. Zemin zamanla oturdu ve yapının eğimi daha dengeli bir şekilde gelişti.

Eğimin artmasıyla ilgili asıl tehlike ise son yüzyılda ortaya çıktı. Zamanla her 20 yılda bir yaklaşık bir inç daha eğilen kule, 1990 yılına gelindiğinde 5 derecelik bir eğime ulaşmıştı. Bu, fiziksel olarak artık sınırda olduğu anlamına geliyordu. Kuleye çıkan ziyaretçilerin yarattığı ek ağırlık, yıkımı tetikleyebilirdi. Bu nedenle kule acil olarak halka kapatıldı. REKLAM MÜHENDİSLİK MARİFETİ: KULENİN İKİNCİ KURTULUŞU 1990-2001 yılları arasında uluslararası bir mühendisler ekibi devreye girdi. Amaç, kuleyi mümkün olduğunca dikleştirmek ve yıkılmasını önlemekti. İlk olarak kuleyi çelik bantlarla sardılar, ardından kuzey tarafına büyük karşı ağırlıklar yerleştirdiler. Ancak en büyük başarı, toprağın dikkatlice kazılmasıyla geldi. Kulenin yüksek tarafındaki toprak kademeli olarak çıkarıldı. Böylece zemin yavaş yavaş yer değiştirdi ve kule 44 santimetre kadar dikleştirildi. 1838 yılındaki eğim değerine geri dönen yapı artık 3,99 derece eğimle ayakta duruyor. Bugün kulenin tepe noktası, dik olması gereken yere göre yaklaşık 4 metre yana kaymış durumda.

NEDEN TAMAMEN DÜZLEŞTİRİLMEDİ? Mantıklı bir soru: Madem kulenin eğimi sorun yaratıyordu, neden tamamen düz hale getirilmedi? Bunun cevabı Pisa halkının duygusal bağlılığında gizli. Kule, yalnızca bir yapı değil; kentin sembolü, turizm kaynağı ve kimliğinin bir parçası. Eğer düz olsaydı, bu özgünlük tamamen yok olurdu. Bu nedenle kule, eğik ama güvenli şekilde bırakıldı. REKLAM YIKILMAMASININ BİLİMSEL AÇIKLAMASI Pisa Kulesi'nin yıkılmamasının temel nedeni fiziksel bir ilkeye dayanıyor: Kütle merkezi (ağırlık merkezi) hala yapının tabanı içinde kalıyor. Yani kulenin ağırlığının oluşturduğu düşey çizgi, taban sınırının dışına çıkmadığı sürece yapı devrilmiyor. 1990’da bu sınır neredeyse aşılmıştı. Zemin iyileştirmeleri sayesinde bu tehlike bertaraf edildi. Ayrıca kuleye çeşitli sensörler yerleştirilerek her milimetrik hareket anında takip ediliyor. Olası bir deprem ya da zemin kayması gibi durumlara karşı mühendisler sürekli tetikte. GELECEK NESİLLER İÇİN KORUNUYOR Kulenin mevcut haliyle yüzlerce yıl daha ayakta kalabileceği düşünülüyor. Ancak bu, doğal afetler olmadığı sürece geçerli. Özellikle güçlü bir deprem, yapının geleceğini tehdit edebilir. Bu yüzden Pisa Kulesi’nin korunması için teknolojik takip sistemleri sürekli çalışıyor.

2018’de yapılan açıklamalara göre kule, artık eğilmemeyi bırakın, yılda birkaç milimetre dikleşiyor bile. Bu değişim o kadar yavaş ki çıplak gözle fark edilmesi mümkün değil. Yine de bu, mühendislik başarısının ve dikkatli bakımın bir göstergesi.