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        Haberler Sağlık Her yıl 2.5 milyondan fazla kadına meme kanseri teşhisi konuyor

        Her yıl 2.5 milyondan fazla kadına meme kanseri teşhisi konuyor

        Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 2,5 milyondan fazla meme kanseri vakasının ortaya çıktığına işaret ederken, meme kanserinin en az yüzde 60'ının erken evrede teşhis edilebilmesi için ülkelere ulusal düzeyde oluşturulmuş programlara odaklanmaları öneriliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, erken teşhisin meme kanserini önlemenin her zaman birincil yolu olduğunu belirterek bu hastalığın risk faktörlerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:27
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        Her yıl 2.5 milyonu aşkın kadında teşhis ediliyor!
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        Dünya çapında birçok insan meme kanseriyle mücadele ederken Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 2,5 milyondan fazla meme kanseri vakasının ortaya çıktığına işaret ediyor. Bu durum, meme kanserinin yetişkinler arasında en yaygın kanser türü olduğunu gösteriyor. Tüm ülkelerin yüzde 95'inde meme kanserinin kadın kanser ölümlerinin birinci veya ikinci nedeni olarak belirlendiği kaydediliyor. Meme kanserinin en az yüzde 60’ının erken evrede teşhis edilebilmesi için ise ülkelere ulusal düzeyde oluşturulmuş programlara odaklanmaları öneriliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, meme kanserinin gelişimine etki eden genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerini paylaşarak erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

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        "MEME KANSERİ GENELLİKLE 50 İLA 69 YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜYOR"

        Prof. Dr. Özerhan, “Meme kanseri için birçok risk faktörü tanımlanıyor. Bu faktörlerden bazıları değiştirilebilirken bazıları ise değiştirilemiyor. Örneğin, meme kanserinin risk faktörleri arasında yaşın önemli bir rolü var. Hastalık genellikle 25 yaş altı kadınlarda nadir görülürken, 50 ila 69 yaş grubunda sıklığı artıyor. Yeni meme kanseri vakalarının yüzde 50’si bu gruptaki kadınlarda ortaya çıkıyor. Ayrıca, 40 yaş altındaki kadınların sadece yüzde 3'ü meme kanserinden dolayı hayatını kaybediyor” dedi.

        "KADINLARIN YÜZDE 5 İLA 10'UNDA GENETİK YATKINLIK BULUNUYOR"

        Ailede meme kanseri öyküsünün bulunmasının riski etkileyen bir faktör olarak öne çıktığını belirten Prof. Dr. Özerhan, “Anne veya kız kardeş gibi birinci derece akrabada meme kanseri öyküsü varsa, meme kanseri riskini artırabilir. Ancak, meme kanseri tanısı konulan kadınların yalnızca yüzde 5 ila 10'unda bilinen bir genetik yatkınlık bulunuyor. Öte yandan, bilinen genetik risk faktörlerinin yokluğunda bile aile öyküsü, bilinmeyen genetik riskin veya ortak çevresel riskin varlığına işaret edebiliyor. Bu nedenle, meme kanseri riskinin değerlendirilmesinde aile öyküsü önemli bir kriterdir” ifadelerini kullandı.

        "BRCA MUTASYONLARI ERKEKLERDE MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

        Dışarıdan alınan hormonlar, sigara, insülin direnci, alkol, kötü kalp damar sağlığı, yüksek kemik yoğunluğu ve saç ürünü kullanımı gibi faktörlerin meme kanseri riskini etkileyebileceğini söyleyen Özerhan, “Doğum kontrol hapları ve menopoz sonrası hormon tedavisi kullanımı da meme kanseri riskini artırabilir. Bu risk, sigara içenlerde daha yüksek olabilirken, diyabet ve kötü kalp damar sağlığı da risk faktörleri arasında yer alıyor. Özellikle kimyasal saç düzleştirici ve koyu saç boyası, meme kanserini tetikliyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları, meme kanseri vakalarının yüzde 3 ila 8’inden, ailesel vakaların yüzde 15 ila 20'sinden sorumludur. Bu mutasyonlara sahip kadınların yaşam boyu meme kanseri riski yüzde 50-80 arasında değişir. BRCA1 mutasyonu taşıyan kadınların yaşam boyu yumurtalık kanserine yakalanma riski ise yüzde 40'tır. BRCA2 mutasyonları da erkek meme kanseri riskini artırmanın yanı sıra prostat, pankreas, safra kesesi, safra kanalı ve malign melanom gibi diğer kanser türleriyle de ilişkilidir.”

        "ERKEN TEŞHİS MEME KANSERİNİ ÖNLEMENİN BİRİNCİL YOLU"

        Meme kanseri riskinin çeşitli yollarla azaltılabileceğinin altını çizen Özerhan, “Emzirme, ilk gebelikte 20 yaş altında olma, egzersiz yapma, antiöstrojen tedavi, daha önce risk azaltıcı meme ameliyatı olma, süt tüketimi, rahim ağzı kanseri geçmişi, düşük kemik mineral yoğunluğu, ilk adetin geç yaşta olması, anovulasyon (yumurtlama olmaması) ve erken menopoz meme kanseri riskini azaltabilen etkenler arasında bulunuyor. Elbette, erken teşhis meme kanserini önlemenin birinci yolu olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

        Prof. Dr. Özerhan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans (MRG) meme kanseri taramasında kullanılan görüntüleme yöntemleri arasında yer alıyor. Mamografi taramasının erken teşhiste faydası da ayrıca kanıtlandığı biliniyor. Ancak, herhangi bir teşhis yönteminde olduğu gibi kanser teşhisindeki tarama tekniklerinin de yararları ve zararları göz önünde bulundurulmalıdır."

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