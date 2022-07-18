Klibi de yayınlandı

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Yeni sinema sezonunun iddialı filmlerinden 'Her Şeye Rağmen'in oyuncu ve kamera arkası ekibi vizyon gününü sabırsızlıkla bekliyor.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl gösterimi ertelenen filmi Erdal Murat Aktaş yönetirken başrolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek, Mirza Sakiç, Serkan Durmuş ve Kaan Kaiser paylaştı.

Beyazperdeye iş insanı İlhan Doğan’ın yaşamının merkezinde bir başarı hikâyesi olarak yansıyacak olan 'Her Şeye Rağmen' dünya prömiyerini geçtiğimiz mayısta Cannes Film Festivali’nde yaptı.

Film, izleyicilerle 50 ülkede 7 dilde yapılan dublajla buluşacak. 'Her Şeye Rağmen'in müziklerine Fahir Atakoğlu imza attı.

Çekimleri 3 ülkede gerçekleştirilen ‘Her Şeye Rağmen’in haziranda 200 ülkede yayınlanan ‘Vazgeçme’ adlı şarkısının klibi de görücüye çıktı. Şarkının sözlerini yazan Fuat'ın Melissa Değer ile düet yaptığı 'Vazgeçme'nin bestesi ve düzenlemesi Mehmet Can Erdoğan’a ait.