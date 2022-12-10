'Her Şeye Rağmen'e Dubai'de prömiyer

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‘Her Şeye Rağmen’ filmi Orta Doğu galasını Dubai’de gerçekleştirdi. 74 farklı ülkeden 800 davetlinin katıldığı özel bir davet düzenlendi. Filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş, başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Meral Perin, Barbara Sotelsek galaya katıldı.

Dubai galası sonra prömiyere katılan izleyiciler için özel bir söyleşi gerçekleştirildi. Erkan Petekkaya, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Gerçek hikayeleri çok seviyorum. Böyle karakterleri oynamayı daha çok arzu ediyorum. ‘Her Şeye Rağmen’ senaryo aşamasında beni çok etkilemişti. Film harika oldu. Her izlediğimde yine etkileniyorum" dedi ve Dubai’deki sinema salonuna ile izleyiciye hayran kaldığını ekledi. Filmin diğer başrol oyuncusu Sinan Akdeniz ise, "Beni bu proje için aradıklarında heyecandan uyuyamamıştım. Hem çekim aşaması hem de galaları beni derin etkiliyor. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Projede anne rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Meral Perin, "Rolümü severek oynadım. Zor bir karakter ama gerçek olması işimi kolaylaştırdı. Sarsıcı bir hikaye. Film çok güzel oldu" ifadelerini kullandı. 10 Şubat 2023’te vizyona girecek filmin Yönetmeni Erdal Murat Aktaş, gala öncesi gerçekleşen bir toplantıda film ile ilgili bir konuşma yaptı. Aktaş, galada ise, "Dubai’den tüm Orta Doğu’ya açılan bir kapıyı araladık. Filmin yolculuğu büyüyerek devam ediyor. Ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Sıra dışı bir hikayeyi tüm dünyadaki izleyici ile buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Seyircilerden gelen tepkiler beni mutlu etti ve tüm teknik ekip ve oyuncular adına teşekkür ederim" dedi.

'Her Şeye Rağmen', hayatın tüm kötülüklerini, cesaret ve dürüstlükle zarif bir şekilde büyük bir zafere çeviren dürüst bir adamın gerçek hayat hikayesini konu ediniyor. "Yara kabuk bağlar, kimlik olur" sloganı ile milyonlarca insanın empati kuracağı bu hikaye beyazperdede izleyiciye buluşmaya hazır. 'HER ŞEYE RAĞMEN' İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI