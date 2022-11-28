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'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı

Başrolünü Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in paylaştığı ‘Her Şeye Rağmen’, 10 Şubat’ta vizyona giriyor

Giriş: 28.11.2022 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı
'Her Şeye Rağmen' için geri sayım başladı
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HABERTURK.COM

Başrollerini; Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filmi Türkiye'de 10 Şubat'ta vizyona girecek. Türkiye’nin yanı sıra 24 Şubat’ta ise Avrupa ve Latin Amerika başta olmak üzere toplam 50 ülkede vizyona çıkacak olan film için geri sayım başladı.

AFİŞ YAYINLANDI

Türkiye, Almanya ve İspanya’da çekilen ve 5,2 milyon Euro bütçeye sahip olan filmin afişleri de ilk kez yayınlandı. ‘Yara Kabuk Bağlar Kimlik’ olur sloganı ile sinema izleyici ile buluşacak olan ‘Her Şeye Rağmen’de; Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Perin, Rıza Akın, Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mirza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser rol alıyor.

Filmin müziklerinde ise müzisyen Fahir Atakoğlu’nun imzası bulunuyor. Film en dibe inmenin veya yıldızlara yükselmenin mümkün olduğu hayatta her zaman soğukkanlılığını koruyarak hedeflere yürümenin önemini anlatacak.

‘Her şeye Rağmen’in biletleri, 15 Ocak 2023’te ön satışta olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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