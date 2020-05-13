Her Şey Seninle Güzel oyuncuları kimler? Her Şey Seninle Güzel filmi nerede çekildi? Konusu nedir? soruları film ile ilgili detayları merak eden izleyicilerin gündeminde. Her Şey Seninle Güzel filminin başrollerini Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum üstleniyor. Her Şey Seninle Güzel filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
HER ŞEY SENİNLE GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen koltuğunda Tatlı Küçük Yalancılar, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi dizilerin yönetmenliğini yapmış olan Cem Karcı'nın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum, Sait Genay, Laçin Ceylan, Doğaç Yıldız ve Aydan Taş yer alıyor.
HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Her Şey Seninle Güzel filminin çekimleri büyük orada İzmir'de gerçekleştirildi.
HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİNİN KONUSU NE?
Her Şey Seninle Güzel, hayatının aşkını kaybetmek istemeyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Deniz başarılı bir kariyere sahip olan genç bir kadındır. Deniz'in içindeki tek yara, eski sevgilisi Emre ile yollarını ayırmış olmaktır. İkili artık ayrılmış olsalar da, zamanında aşık olduğu ve unutamadığı bu genç adam, Deniz için her zaman hayatının aşkı olarak kalır. Deniz, bir türlü unutmayı başaramadığı Emre’yi uzaktan sevmeye devam ederken, bu kez onu gerçekten kaybedeceğini anladığı bir haberle sarsılır. Hayatının aşkını kaybetmek istemeyen kadın soluğu İzmir’de alır. Fakat Deniz’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısında oldukça güçlü bir rakibi olduğunu öğrenen Deniz, Bulut’tan yardım istemek zorunda kalır. Artık kimin aşkı daha büyükse mücadeleyi o kazanacaktır...
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