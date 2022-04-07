Her Şey Aşktan romantik komedi filmleri arasında yer alıyor. 2016 yapımı film alışveriş merkezinde çalışan Pelin'in evlilik hazırlığında aldatılması sonucu Burak ile tanışarak hayatının değişmesini konu ediniyor. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız yer alıyor. Her Şey Aşktan filmi oyuncuları ve konusunu sizler için derledik. İşte, detaylar...

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ KONUSU

Pelin, bir mağazada kasiyer ve reyon görevlisi olarak çalışan ve evlilik arifesindeki genç bir kadındır. 3 yıldır beraber olduğu sevgilisi İlker'i hayatının aşkı olarak görmektedir ve çok masrafa girmesine rağmen yoğun bir evlilik hazırlığının ortasındadır. Tüm bu koşturmaca içerisinde nikaha sadece 10 gün kala İlker'i beraber yaşayacakları evde bir kadınla basar. Aldatılmış olmayı hiçbir şekilde gururuna yediremeyen genç kadın, İlker'in özürlerini kabul etmez; ayrılık acısını atlamak için en yakın dostlarıyla onlarca şey dener. Tam da aynı günlerde baterist Burak karşısına çıkacaktır...

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ OYUNCULARI

Hande Doğandemir

Şükrü Özyıldız

Mithat Can Özer

Özcan Deniz

Hakan Meriçliler

Bala Atabek

Lale Başar

Dilşad Şimşek

Öznur Serçeler

Evrim Doğan

Sertaç Akkaya

Hakkı Ergök