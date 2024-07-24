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        Haberler Bilgi Magazin Her Şey Aşk İçin filminin konusu nedir? Her Şey Aşk İçin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Her Şey Aşk İçin filminin konusu nedir? Her Şey Aşk İçin oyuncuları kimler?

        Her Şey Aşk İçin filmi 24 Temmuz Salı akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Kapucu üstlendiği film 2023 yılında gösterime girdi. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, "Her Şey Aşk İçin filminin konusu nedir? Her Şey Aşk İçin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Her Şey Aşk İçin filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:37
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        • 1

          Her Şey Aşk İçin filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Safa Sarı, Zafer Algöz ve Gizem Sevim’in paylaştığı Her Şey Aşk İçin filmi, komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Her Şey Aşk İçin filminin konusu nedir? Her Şey Aşk İçin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          HER ŞEY AŞK İÇİN KONUSU NEDİR?

          Sedef ve Alper çifti, evlenmek üzerelerdir. Fakat Sedef'in dedesi Emekli Albay İskender, Alper'in bedelli askerlik yaptığını öğrenince bu evliliğe karşı çıkar. Evlenmelerine tek bir şart ile izin verir: Alper kendisinin çiftliğinde 30 günlük bir askeri eğitimden geçmelidir. Sandığından çok daha zor bir eğitimden geçerken Alper, İskender'in vasiyetini bulur. Alzheimer hastası olan ve giderek hafızasını kaybeden İskender'in vasiyetini yerine getirmek için birlikte bir yolculuğa çıkarlar.

        • 3

          HER ŞEY AŞK İÇİN OYUNCULARI KİMLER?

          Safa Sarı

          Gizem Sevim

          Zafer Algöz

          Özlem Türkad

          Eslem Akar

          Nazan Diper

          Zeynep Kaçar

          Ergülcan Akıncıoğlu

          Yüksel Ünal

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