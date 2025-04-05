HER ŞEY AŞK İÇİN KONUSU NEDİR?

Sedef ve Alper çifti, evlenmek üzerelerdir. Fakat Sedef'in dedesi Emekli Albay İskender, Alper'in bedelli askerlik yaptığını öğrenince bu evliliğe karşı çıkar. Evlenmelerine tek bir şart ile izin verir: Alper kendisinin çiftliğinde 30 günlük bir askeri eğitimden geçmelidir. Sandığından çok daha zor bir eğitimden geçerken Alper, İskender'in vasiyetini bulur. Alzheimer hastası olan ve giderek hafızasını kaybeden İskender'in vasiyetini yerine getirmek için birlikte bir yolculuğa çıkarlar.