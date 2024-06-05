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        Her şey ailesinin gözü önünde oldu

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişiyi ailesinin önünde darp edip silahla bacağından yaralayan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:45 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:50
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        Her şey ailesinin gözü önünde oldu
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        Sultangazi Cebeci parkında piknik yapan Cengiz T.'yi ailesinin gözü önünde darbettikten sonra silahla ateş ederek bacağından yaralayan şüpheliler yakalandı. Yakalanan 3 kişi cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Sultangazi Esentepe Mahallesi Cebeci Parkında 2 Haziran Pazar günü ailesi ile piknik yapmaya giden Cengiz T., iddiaya göre parkta çocukları ile top oynarken, yakınlarında bulunan bir kişiye, topun kendisine çarpmaması için dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Uyarılan kişi, Cengiz T. ile sözlü tartışmaya girdi.

        Bu sırada tartışmaya, şüphelinin parktaki arkadaşları da dahil oldu. Kısa bir süre sonra, bu kişiler Cengiz T.'ye saldırmaya başladı. Uyardığı kişi ve arkadaşları, Cengiz T.'yi ailesinin gözü önünde darbetti.

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        Bu sırada gruptan biri üzerindeki silahı çıkararak Cengiz T.'nin bacağına ateş etti. Cengiz T.'nin eşi ve çocukları saldırganlara müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadılar. Saldırganlar kısa süre sonra parktan koşarak kaçtılar. Ekiplerin çalışması sonrası 4 saldırgan yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T., A.T., N.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Ş.T adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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