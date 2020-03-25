Her isteyene balon balığı avlama izni verilmeyecek

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balon balığının avlanmasına ilişkin yasak izne tabi olarak kaldırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı sadece uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı teknelerinin bu balığı avlamasına müsaade edecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, tebliğ düzenlemesiyle zehirli balon balığının karaya çıkarılması ve satılmasına izne tabi olarak onay verirken, bundan sonra izlenecek sürece ilişkin yol haritasını da oluşturuyor.
Atılan adımla, Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelerek önemli ekonomik kayıplara neden olan istilacı balon balıklarının denizlerden temizlenmesi, balıkçıların desteklenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması amaçlanıyor.
Bakanlığın çalışmasına göre, balon balığı türlerinin avcılığı için izin belgesi düzenlenecek. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak.
Balon balığını kimlerin ve hangi kuruluşların, hangi metotlarla çıkarıp değerlendireceğine, çıkarılacak genelgeyle Bakanlık karar verecek. Talep gelmesi halinde, bu balık için ihracat izni de sağlanacak.
Balon balığı avlayacak kişilerin ruhsatlı balıkçı teknesi ve uygun donanımlara sahip olması gerekecek. Ayrıca verilen izinde balığın hangi limandan karaya çıkartılacağı ve nereye teslim edileceği de belirtilecek.
Talep yoksa toplu imha
Balıkçıların balon balığı avlamasını teşvik amacıyla bu canlının büyük boyları için balık başına 5 liraya kadar destekleme ödemesi yapılacak. Söz konusu ödeme çıkarılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile kesinleşecek.
Firmalardan ihracat veya değerlendirme talebi gelmemesi durumunda, balıklar toplu imha edilecek.
Kanada, balon balığından kanser ilacı yapılması için Türkiye'den talepte bulunmuştu.
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