Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçı yöneten Zorbay Küçük'ün kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...
- 1
FAUL VAR MI?
SORU: 5. dakikada Samet - Onuachu mücadelesinde devam doğru mu?
Deniz Çoban: Karşılıklı itişme, hakemin devam ettirmesi doğru.
Bahattin Duran: Burada devam kararını doğru buluyorum.
Bülent Yıldırım: Kesin faullük bir şey diyemiyorum.
- 2
DEVAM MI, FAUL MÜ?
SORU: 6. dakikada Szymanski - Mendy mücadelesinde devam doğru mu?
Deniz Çoban: Net faul.
Bahattin Duran: Faul var.
Bülent Yıldırım: Faul.
- 3
PENALTI VAR MI?
SORU: 12. dakikada Eren topa elle müdahale etti mi?
Deniz Çoban: Top ele gelmiyor, penaltı yok.
Bahattin Duran: Ele gelen bir şey yok.
Bülent Yıldırım: Elle müdahale yok.
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- 4
İSMAİL - MENDY POZİSYONU
SORU: 22. dakikada İsmail'in Mendy'ye müdahalesinde kart çıkamaması doğru mu?
Deniz Çoban: Böyle bir maçta kart çıkarmayıp uyarmasını anlarım. Kart göstermesini eleştirmiyorum.
Bahattin Duran: Hakemin herkesin uyaracağı şekilde uyardı, karta gerek yok.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz ayak savurma yok. Faul yeterli. Hakemin genel uyarısı doğru.
- 5
UĞURCAN ÇAKIR'A UYARI
SORU: 25. dakikada Zorbay Küçük, Uğurcan Çakır'ı uyardı. Doğru mu?
Deniz Çoban: Net tavır koydu, ancak sondan sonra 108. dakikaya kadar bekledi. İlk yarı 10, ikinci yarı 10 dakika uzadı. Ondan 108 dedim.
Bahattin Duran: Burada çok doğru bir uyarı. Ama kaleci vakit geçirmeneden sarı kartı 90+8'de gördü.
Bülent Yıldırım: Buradaki uyarı doğruydu.
- 6
DENSWIL ELLE OYNADI MI?
SORU: Denswil'in topa elle müdahalesi var mı?
Deniz Çoban: Eli kola kapalı, kolunu çekiyor. İhlal yok.
Bahattin Duran: Burada sorun yaratacak bir durum yok.
Bülent Yıldırım: Top ayaktan kapalı durumdaki kola geliyor. Bir elle oynama değil.
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- 7
OSTERWOLDE - ONUACHU POZİSYONU
SORU: Osterwolde'nin Onuachu'ya müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Bence Onuachu topu alsa, İsmail Yüksek en yakın isim ama uzak. Sarı kartlık bir pozisyon.
Bahattin Duran: Sadece faul doğru, umut vadeden bir atak olmadığı için karta gerek yok.
Bülent Yıldırım: Bence sarı kart verilse daha doğru olur.
- 8
İSMAİL - BERAT POZİSYONU
SORU: İsmail'in Berat'a müdahalesinde faul kararı yeterli mi?
Deniz Çoban: İsmail gecikmiş bir hareket yapıyor, rakibin ayağına basıyor. Uyarmıştı, burada kart olmalıydı.
Bahattin Duran: Berat topa vurduktan sonra İsmail istese basmayabilirdi ayağa. Risk aldı ve ayağını uzattı. Bu bir sarı karttı.
Bülent Yıldırım: Sarı kart çıkmalıydı, şüphe yok.
- 9
SAMET - ONUACHU POZİSYONU
SORU: Samet'in Onuachu'ya müdahalesinde faul doğru mu? Kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Sarı kart çıkmalıydı.
Bahattin Duran: Taktik faul, net bir sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kartlık pozisyon.
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- 10
İSMAİL - PEPE POZİSYONU
SORU: İsmail - Pepe mücadelesinde sadece faul kararı yeterli mi?
Deniz Çoban: İsmail'i çağırdı, sonra Berat'a müdahalesi. Sonra üçüncü bu oldu. Sarı kart gerekiyor. Kartları vermedi, bu basmalar maçın sonuna kadar devam etti.
Bahattin Duran: Pozisyon olarak bakınca sarı kart olmaz ama İsmail'in uyarısı var. Berat'a müdahalesinde kart gösterseydi, buna ikinci sarı olmazdı.
Bülent Yıldırım: Artık burada kart olmalıydı.
- 11
DENSWIL - İRFAN POZİSYONU
SORU: Denswil'in İrfan Can'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Bu haraket kesin sarı kart. İrfan Can'ın tepkisi de sarı kart. İkisini de Zorbay Küçük pas geçiyor. Zorbay Küçük'ün yine bu maça atanmasını doğru bulmuyorum. Ancak yapay zeka nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Abdülkadir Bitigen'i bu hafta, bu maça verirdim. Halil Umut Meler başarısız derbiden çıkmış. Atilla Karaoğlan yurt dışına maça gitmiş.
Bülent Yıldırım: Denswil'e sarı. İrfan'a sarı çıkmalıydı.
Bahattin Duran: Denswil topa vurduktan sonra ayağını o kadar uzatmayabilirdi. Bu pozisyon faul, sarı kartı da düşünebiliriz. Hareketin devamını aşmış. İrfan'ın tepkilerinin kabul edilme ihtimali yok. Hakem, yardımcı hakem görebilir mi? İrfan'a yoğun itirazdan kart çıkmalıydı. 2022'de Zorbay Küçük'ün yardımcısıydım, o yüzden yine Fenerbahçe-Trabzonspor maçına vermezdim. İrfan Can'ı atmıştı. Yaşananları herkes biliyor. Zorbay Küçük, FIFA kokartı takacak. Zorbay'ı korumak adına bu maça vermezdim diye söyledim. Mert Hakan da olsa, daha büyük gerginlik olurdu. İrfan'ın o maçtan kalma tepkisi olmadığını nerden biliyoruz. Mart 2022'de maçın VAR'ı Mete Kalkavan'dı. Bunlar olmamış gibi yine bu maçın da VAR'ı Mete Kalkavan oldu. Ben olsam, her ikisini de korurdu. 11. haftada mecbur musunuz bu hakemler, bu maça vermeye? Bu maçın hikayesi var.
- 12
GOLÜN İPTALİ DOĞRU MU?
SORU: Onuachu'nun iptal edilen golünde faul var mı?
Deniz Çoban: Bir oyuncuyu tutmak tek başına ihlal değildir. Rakibin hareketini kısıtlarsan, bu bir ihlaldir. Ceza sahasında itme - çekme çok olur. Burada tutma karşılıklı değil, tek taraflı. Onuachu, İsmail'i öne doğru savurdu. Ayrıca yoğun itirazdan kart çıkarmalıydı.
Bahattin Duran: Faul kararına katılıyorum.
Bülent Yıldırım: Golün iptali doğru, faul var.
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ONUACHU - İSMAİL POZİSYONU
SORU: Onuachu'nun İsmail'e müdahalesinde faul kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Burada faul var. Onuachu'ya da itirazdan kart çıkmalı.
Bahattin Duran: Elle hafif itme var. Faul verilmeyebilir. Onuachu yine yoğun itiraz ediyor.
Bülent Yıldırım: Bence bu faul.
- 14
PENALTI VAR MI?
SORU: Baniya'nın Szymanski'ye müdahalesinde penaltı var mı?
Deniz Çoban: Sağ ayak topa vurdu, sonrasında temas kaçınılmaz diyebilirdim. Ancak diğer ayağıyla rakibini süpürüyor adeta. VAR'ın karışması lazımdı, elinizde kanıt var.
Bahattin Duran: Kesinlikle penaltı. Sağ ayak topla oynadığı için sarı kart vermeseydi, kabul ederdim.
Bülent Yıldırım: Penaltı ve sarı kart. Szymanski'nin hareket şansı engelleniyor.
- 15
SARI KART DOĞRU MU?
SORU: Eren'in İrfan Can'a müdahalesinde sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Doğru bir kart.
Bahattin Duran: Sarı doğru.
Bülent Yıldırım: Kart doğru.
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KART GEREKİR Mİ?
SORU: Onuachu'nun Zajc'a müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Faulu çalmazsa, görmedğini söyleyebiliriz Zorbay Küçük'ün. Maçtaki en net ve sert ayağa basma bu.
Bahattin Duran: Bu sarı kartın tarifi.
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.
- 17
PENALTI KARARI DOĞRU MU?
SORU: Tadic'in yerde kalmasının ardından penaltı doğru mu?
Deniz Çoban: Net penaltı. Tadic formadan tutuyor ama rakibinin pozisyon almasını engellemiyor. Kitaba göre böyle. Hakem yorumuna muhtaç pozisyon, VAR karışmaz. Sonra formayı bıraktı. Trabzonsporlu Mehmet itiraz bile etmiyor.
Bahattin Duran: Tadic rakibini formasından çekti. Mehmet'in pozisyon almaması için bunu yaptı. Mehmet de arkasında kaldı mecburen. Neredeyse forma üzerinden çıkacak. Mehmet kabul etse bile hakem faul düdüğünü çalmalıydı. Devamında ihlal ve penaltı. Tadic'in müdahalesi faul. Oyun hücum faulle başlamalıydı. VAR karışmaz bu pozisyona, çünkü yoruma açık.
Bülent Yıldırım: Çekme nedeniyle hücum faul çalardım. Ancak hakem etkili bir pozisyon olmadığını düşünüyorsa, penaltı çalar. Ama bence pozisyon hücum faul.
- 18
PENALTI MI, DEĞİL Mİ?
SORU: Mehmet'in elle oynaması penaltı mı?
Deniz Çoban: Penaltı yok.
Bahattin Duran: Top kapalı, vücuda yapışık kola geliyor. Penaltı olmaz.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
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PENALTI MI, FAUL MÜ?
SORU: Szymanski ile Baniya arasındaki mücadelede Trabzonspor lehine faul kararı doğru mu? Fenerbahçe penaltı bekledi, penaltı olur mu?
Deniz Çoban: Hücum faul de, penaltı da yok. Devam olmalıydı.
Bahattin Duran: Burada iki taraf için de ihlal yok. Szymanski topa dokundu, Baniya'nın bozma hareketi değil bu.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok.
- 20
İSMAİL'İN İLK SARI KARTI
SORU: Bakasetes'a müdahalesinin ardından İsmail'e çıkan kart doğru mu?
Deniz Çoban: Kart doğru.
Bahattin Duran: Hafif beline sarılıyor, faul. Sarı karta gerek yok. Ancak Zorbay Küçük, İsmail'e 'Kaçıncı faulün?' deseydi, sarı kartı kabul ederdim. Bu pozisyona faul çalması yeterliydi. Ancak faul sayısı fazla olduğu için kart doğru.
Bülent Yıldırım: Kart doğru.
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SARI KART GEREKİR Mİ?
SORU: Osayi ile Trezeguet'in mücadelesinin ardından kart gerekli miydi?
Deniz Çoban: İlk faulü Osayi yapt, faul çalmadı. Ancak sonrasında Trezguet böyle rakibinin ayağını tutamaz. Sarı kart çıkmalıydı.
Bahattin Duran: Sarı olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Sarılık hareket.
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SEDYE İTİRAZI!
SORU: Zorbay Küçük, Eren Elmalı için sedye istedi. Ancak Eren sedye gelmesin diye belirtti. Yorumunuz nedir?
Deniz Çoban: MHK karar almalı, sedye geldiyse oyuncu binecek.
Bahattin Duran: Hakem sedye dediyse, buna itiraz edemezsin. Sedyeye binmemesi halinde kart gösterecekti.
Bülent Yıldırım: Yorumlarınıza katılıyorum.
- 23
İSMAİL'İN İKİNCİ SARI KARTI!
SORU: İsmail'in ikinci sarı kartı doğru mu?
Deniz Çoban: Bu asla ikinci sarı kart değil. İlk sarı kart da değil. Zorbay Küçük kartı var mı diye bakıyor, sonra kırmızı çıkartıyor. Farkında değil.
Bahattin Duran: İsmail rakibi pozisyon almasın diye kolunu açıyor. Yüzüne direk darbe yok. İkinci sarı kartı doğru bulmuyorum.
Bülent Yıldırım: Sadece faul, ikinci sarı olmaz.
- 24
BAKASETAS - FERDİ POZİSYONU
SORU: Bakasetas ve Ferdi'ye tartışmadan çıkan kart doğru mu?
Deniz Çoban: Sarı kartlar doğru.
Bahattin Duran: Doğru.
Bülent Yıldırım: Doğru.
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PENALTI MI, DEĞİL Mİ?
SORU: Tadic'in Enis Destan'a müdahalesinde penaltı var mı?
Deniz Çoban: Penaltı daha doğru olurdu. Top oraya geliyor ve Tadic iki elle rakibini sarıyor.
Bahattin Duran: Bence penaltı değil.
Bülent Yıldırım: İhlale inanamadım, penaltı yok. Hakemin kararına saygı duyuyorum.
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İKİNCİ PENALTI DOĞRU MU?
SORU: Crespo'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı doğru mu?
Deniz Çoban: Penaltı doğru. Oyunun başladığı yerde top biraz kayıyor. Ben buna bir şey demem. Kaleye 65 metre olan yerde hakem 2-3 metre ararsa, maç bitmez. Hakemlere böyle deniliyor.
Bahattin Duran: Penaltı çok net. Ancak oyun yerinden başlamadı. Faulün olduğu yerden oyun başlasa, Trabzonsporlu oyuncu kümesi ver. Fenerbahçe avantaj sağlayamazdı.
Bülent Yıldırım: Penaltıda sıkıntı yok.
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PENALTININ TEKRARI DOĞRU MU?
SORU: Penaltının tekrarlanması doğru mu?
Deniz Çoban: Oyuncu erken giriyor, tekrar doğru.
Bahattin Duran: Burada oyuncu erken giriyor ve topa müdahale etmeye çalışıyor. Tekrar doğru.
Bülent Yıldırım: Tekrar doğru.
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OSAYI'NIN SARI KARTI
SORU: Osayi'nin sarı kartı doğru mu?
Deniz Çoban: Sarı kart.
Bahattin Duran: Sarı kart.
Bülent Yıldırım: Arkadan itme ve ayak savurma. Kart doğru.
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OSAYI'NİN DÜŞMESİ
SORU: Osayi'nin yerde kaldığı pozisyon için yorumunuz nedir?
Deniz Çoban: Havuza atlar gibi atlayana kart verilmiyor. İsmail'i ikinci sarı at, bunu atma! Nasıl oluyor?
Bahattin Duran: Osayi hakemi aldatmaya gidiyor, açık ve net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Çok ciddi bir hata, sarı kart olmalıydı.
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GOLÜN İPTALİ DOĞRU MU?
SORU: 90+5. dakikada Enis Destan'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?
Deniz Çoban: Faul var. Doğru karar. Fenerbahçeli oyuncu kaleye giren topa elle dokunmaya çalışıyor. Bu bir sarı kart. Gol iptal olsa bile sarı.
Bahattin Duran: Öncesinde Trezeguet, Fenerbahçeli oyuncuyu itiyor. Golün iptal edilmesi doğru.
Bülent Yıldırım: Faul doğru. Çizgide topa elle dokunmaya çalışan Fenerbahçeli oyuncu sarı görmeliydi.
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FAUL YETERLİ Mİ?
SORU: Osterwolde'nin Berat'a müdahalesinde faul yeterli mi?
Deniz Çoban: Faul yeterli. Uğurcan Çakır, Fenerbahçeli oyuncuya doğru geliyor, kart çıkmalıydı.
Bahattin Duran: Faul, Uğurcan sarı görmeliydi.
Bülent Yıldırım: Osterwolde'nin ayağı kaydı. Faul yeterli.