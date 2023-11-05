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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak

        Trendyol Süper lig'in 11. Haftasında Beşiktaş, Bıtexen Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor... Son dört lig maçında üç galibiyet alan siyah-beyazlılar, rakibine Eylül 2013'ten bu yana deplasmanda mağlup olmuyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı mücadele, bu akşam 19:00'da Corendon Park'ta oynanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:40
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

        • 2

          Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

        • 3

          EKSİKLER CAN SIKIYOR

          Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.

          Öte yandan siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11

          Mert

        • 5

          Bakhtiyor

        • 6

          Necip

        • 7

          Bailly

        • 8

          Onur

        • 9

          Salih

        • 10

          Gedson

        • 11

          Chamberlain

        • 12

          Muleka

        • 13

          Rashica

        • 14

          Cenk Tosun

        • 15

          Bitexen Antalyaspor: Leite | Erdoğan, Ömer, Veysel, Bünyamin | Erdal, Saric | Bytyqi, Van de Strek, Jehezkel | Buksa

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