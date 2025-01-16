"Her gün tüketilen yarım greyfurt, karaciğer sağlığı için önem taşıyor"

Karaciğer sağlıyla ilgili konuşan Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Yaşar, “Böylesine hayati bir organın dış etkenlere maruz kalması ve zarar görmesi bazı durumlarda kaçınılmaz hale gelebilir. İlaçlar, diyabet gibi sistemik hastalıklar, virüsler, beslenme alışkanlıkları, alkol ve yaşam tarzı gibi faktörler karaciğerde toksik etkilere yol açabilir” dedi.

AKDENİZ TİPİ BESLENME ÖNERİSİ

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Karaciğer sağlığını destekleyen beslenme alışkanlıklarının başında Akdeniz tipi beslenmenin geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, “Zeytinyağı, deniz ürünleri ve sebze ağırlıklı bir diyetin karaciğer üzerinde koruyucu etkisi bulunmaktadır. Enginar, karahindiba ve deve dikeni gibi bitkiler de karaciğer için oldukça yararlıdır. Özellikle deve dikeninden elde edilen silmarin, mantar zehirlenmeleri gibi durumlarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sağlığa iyi gelen gıdalardan birinin de polifenoller açısından zengin meyve ve sebzeler olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, “Brokoli, lahana, marul, patlıcan, kiraz, yaban mersini ve üzüm gibi besinlerin içerdiği antosiyaninler ve diğer fitokimyasalların karaciğer üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu tür gıdalar toksinlerin karaciğerden uzaklaştırılmasına destek olur. Filtre kahve ve bitter çikolata da karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkiler sunar. Şekersiz ve sütsüz tüketilen kahve, karaciğer hastalıklarının ilerlemesini önleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca bitter çikolatadaki kateşinler de karaciğeri koruyucu bir rol oynar” diye belirtti.

"GÜNDE YARIM GREYFURT TÜKETİN"

Karaciğer sağlığını destekleyen üç temel meyveyi sıralayan Prof. Dr. Yaşar, “Greyfurt, üzüm ve nar, adeta şifa kaynağıdır. Özellikle greyfurt toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Düzenli tüketilen yarım greyfurt, karaciğer sağlığı için önem taşıyor. Yine düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sağlıksız alışkanlıklardan uzak durarak karaciğerin uzun yıllar sağlıklı kalması sağlanabilir. Öte yandan bitkilerin kendilerini korumak için salgıladığı fitokimyasallar insan sağlığında da önemli bir rol oynar. Bu doğal bileşikler, hem hastalıklardan korunmada hem de tedavi süreçlerinde destekleyici olarak kullanılabilir. Özellikle lignanlar, keten tohumunda bolca bulunurken; stilbenler, üzüm ve koyu renkli orman meyvelerinde mevcuttur. Bu fitokimyasallar karaciğerin toksinlerden korunmasında kritik bir yere sahiptir” dedi.