Her gün bir elma doktoru uzak tutar sözü doğru olabilir! Günde bir tane elma yemek bakın nelere iyi geliyormuş!
"Her gün bir elma doktoru uzak tutar" sözü kulağa sadece bir atasözü gibi gelse de, bilim dünyası bu sözün doğruluğunu destekleyen kanıtlarla dolu. Düzenli elma tüketimi, kalpten beyne, sindirimden diyabete kadar pek çok alanda sağlığı olumlu etkiliyor. İşte detaylar...
Düşük kalorili, yüksek lifli ve antioksidanlarla dolu bir meyve düşünün… Evet, elma! Günlük hayatımızın en ulaşılabilir meyvelerinden biri olan elma, aslında sağlıklı bir yaşam için en güçlü destekçilerden!
KALP SAĞLIĞINI KORUR
Elmalar lif, polifenol ve antioksidanlar bakımından zengindir. Yapılan araştırmalar, düzenli elma tüketiminin kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini azalttığını ortaya koyuyor. Özellikle kabuğuyla birlikte tüketilen elmalar, damar sağlığına katkı sağlıyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Elmanın içeriğinde bulunan pektin, bağırsak hareketlerini düzenleyen çözünebilir bir liftir. Hem kabızlık sorununu önler hem de bağırsak dostu bakterilerin çoğalmasını destekler. Bu sayede sindirim sistemi daha dengeli çalışır.
KİLO KONTROLÜNE DESTEK OLUR
Yüksek lif ve su içeriği sayesinde elmalar uzun süre tokluk hissi verir. Düşük kalorili yapısıyla diyetlerde rahatlıkla tüketilebilir. Araştırmalara göre düzenli elma yiyenlerin kilo verme sürecinde daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.
DİYABET RİSKİNİ AZALTIR
Elma, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan flavonoidler içerir. Bu maddeler insülin duyarlılığını artırır, ani şeker yükselmelerini engeller. Günde bir elma tüketmek bile tip 2 diyabet riskini ciddi ölçüde düşürebilir.
KANSERDEN KORUYUCU ETKİLERİ VARDIR
Elmadaki antioksidanlar, hücrelere zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bu özellikleriyle elma, kolon ve meme kanserinden akciğer ve prostat kanserine kadar birçok hastalığa karşı koruyucu rol oynayabilir.
BEYİN FONKSİYONLARINI DESTEKLER
Elmanın içerdiği kuersetin gibi güçlü antioksidanlar, beyin hücrelerini korur ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir. Özellikle ileri yaşlarda düzenli elma tüketmek, hafızayı destekleyici bir etki sunar.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Her besinde olduğu gibi elmada da aşırıya kaçmak bazı sorunlara yol açabilir. Fazla tüketim şişkinlik ve gaz yapabilir. Ayrıca huş polenine alerjisi olan kişilerde elma alerjisi görülebilir. Çekirdeklerin aşırı tüketimi ise zehirli etki yaratabilir.
Fotoğraf kaynak: ShutterStock