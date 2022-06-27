Ürünlerini yenilikçi bakış açısı ile tasarlamaya çalışan Türk Nippon Sigorta, kasko ürününde sunduğu farklı alternatifle müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Geniş Kasko, Dar Kasko ve Gülümseten Kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap eden Türk Nippon Sigorta, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.
Kasko ürünün sağladığı geniş güvence kapsamından bahseden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, kasko sağladığı geniş güvence kapsamı ile sadece hasar durumunda değil aracın yanması, çalınması, çalınmasına teşebbüs edilmesi, yaşanabilecek doğal afetler gibi durumlarda da aracınızı güvence altına alır. Bu nedenle kaskoyu aracınız için en önemli yol arkadaşlarından biri olarak görüyorum” dedi.
ARAÇ FİYATLARI ARTIYOR
Araç fiyatlarındaki artışı sebebi ile kasko ürününde çeşitliliklerin yapılmasına gerek duyulacağını da vurgu yapan Pamukçu “Artan araç fiyatları sebebi ile tüketicilerde oluşan eldeki değeri koruma hissiyatı kasko yaptırma konusunu daha da önemli hale getirdi. Bu bakımdan kasko ürününde çeşitliliğin artacağını öngörerek sunduğumuz kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap eden bir yapı oluşturduk. Yıl içerisinde kasko paketlerimize yapacağımız yeni asistans hizmetleri eklemeleri ile ürünlerimizi daha da tercih edilir hale getirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
SEKTÖR TURNUVASINA KATILDI
Sigorta sektöründe yer alan şirketlerin katılımıyla gerçekleşen ve bu yıl on ikincisi düzenlenen Sigorta Sektör Ligi Futbol Turnuvası’na Türk Nippon Sigorta Futbol Takımı da katıldı. 15-18 Mayıs tarihinde Antalya Asteria Kremlin Palace Otel’de gerçekleşen Sigorta Sektör Ligi Turnuvası, sigorta sektörünün önemli isimlerinin yer aldığı “Elite Match” ile başladı. Sonrasında sektör şirketleri arasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan turnuva katılımcılara sektör temsilcileri ile bir arada bulunma ve tanışma imkânı yaşattı. Aynı zamanda bu yıl ilk kez Kadın Voleybol Turnuvası’nın da düzenlendiği Sigorta Sektör Ligi Turnuvası kupa töreni ve sonrasında yapılan eğlence ile son buldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!