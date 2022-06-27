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Ürünlerini yenilikçi bakış açısı ile tasarlamaya çalışan Türk Nippon Sigorta, kasko ürününde sunduğu farklı alternatifle müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Geniş Kasko, Dar Kasko ve Gülümseten Kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap eden Türk Nippon Sigorta, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Kasko ürünün sağladığı geniş güvence kapsamından bahseden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, kasko sağladığı geniş güvence kapsamı ile sadece hasar durumunda değil aracın yanması, çalınması, çalınmasına teşebbüs edilmesi, yaşanabilecek doğal afetler gibi durumlarda da aracınızı güvence altına alır. Bu nedenle kaskoyu aracınız için en önemli yol arkadaşlarından biri olarak görüyorum” dedi.

ARAÇ FİYATLARI ARTIYOR

Araç fiyatlarındaki artışı sebebi ile kasko ürününde çeşitliliklerin yapılmasına gerek duyulacağını da vurgu yapan Pamukçu “Artan araç fiyatları sebebi ile tüketicilerde oluşan eldeki değeri koruma hissiyatı kasko yaptırma konusunu daha da önemli hale getirdi. Bu bakımdan kasko ürününde çeşitliliğin artacağını öngörerek sunduğumuz kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap eden bir yapı oluşturduk. Yıl içerisinde kasko paketlerimize yapacağımız yeni asistans hizmetleri eklemeleri ile ürünlerimizi daha da tercih edilir hale getirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

SEKTÖR TURNUVASINA KATILDI

Sigorta sektöründe yer alan şirketlerin katılımıyla gerçekleşen ve bu yıl on ikincisi düzenlenen Sigorta Sektör Ligi Futbol Turnuvası’na Türk Nippon Sigorta Futbol Takımı da katıldı. 15-18 Mayıs tarihinde Antalya Asteria Kremlin Palace Otel’de gerçekleşen Sigorta Sektör Ligi Turnuvası, sigorta sektörünün önemli isimlerinin yer aldığı “Elite Match” ile başladı. Sonrasında sektör şirketleri arasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan turnuva katılımcılara sektör temsilcileri ile bir arada bulunma ve tanışma imkânı yaşattı. Aynı zamanda bu yıl ilk kez Kadın Voleybol Turnuvası’nın da düzenlendiği Sigorta Sektör Ligi Turnuvası kupa töreni ve sonrasında yapılan eğlence ile son buldu.