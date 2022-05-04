Her Derde Deva Kuşburnunun Faydaları - Kuşburnu Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Neler?

Kuşburnu çok fazla hastalığa iyi gelir. Örneğin C vitaminin eksik olduğu durumlarda ortaya çıkan hastalıklar, mide rahatsızlıkları, spazm, ülser ve bağırsak sorunları kuşburnuyla tedavi edilebilir. Ayrıca böbrek dostu olan kuşburnu, göğsü ve ciğerleri rahatlatır. Safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardım eder ve safra kesesini temizler.

Kuşburnu Faydaları

Her derde deva kuşburnu faydaları saymakla bitmez. Kuşburnunun faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Vitamin açısında çok zengin olan kuşburnu genel vücut sağlığı için faydalı bir bitkidir.

Antioksidan bakımında zengin olan kuşburnu yaşlanmanın etkilerini geciktirdiği gibi kırışıklıkları azaltır.

Cilt sorunlarına iyi gelen kuşburnu aknelerle egzamaları tedavi edici özelliğe sahiptir.

Otoimmun sistemi kuvvetlendiren kuşburnu bedeni hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

Kemik sağlığına iyi gelen kuşburnu eklemlerdeki kireçlenmeyle mücadele eder.

Kuşburnu ağrıları kesme özelliğine sahiptir.

Mide sorunları kuşburnu sayesinde geçer.

Kuşburnu Zararları

Aşırı kullanımda kişiye bağlı olarak kuşburnu zararları ortaya çıkabilir. Fazla tüketildiğinde ya da alerjik durumlarda uykusuzluk, midede kramp, ishal, midede yanma, kusma ve bulantı gibi zararlar ortaya çıkabilir.

Kuşburnunun Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kuşburnunun faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da ele alınmıştır. Saraçoğlu kuşburnuyla yapılan kürün diz kapaklarında kireçlenme ve sıvıda kayıp gibi sorunları ortadan kaldırabileceğini öne sürmüştür. Ayrıca İbrahim Saraçoğlu kuşburnunun C vitamini zengini olduğu grip ilk sırada olmak kaydıyla pek çok hastalığa iyi geldiğini de önemle belirtmiştir.

Kuşburnu Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Kuşburnu öksürüğe iyi gelir mi diye merak edenlere kuşburnunun göğüs ve ciğerleri rahatlatıcı etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bronşit, astım ve nefeste daralma ile beraber oluşan öksürüğü kuşburnu keser. Kuşburnu göğsü ve ciğerleri de yumuşattığı için öksürüğe iyi gelir.

Kuşburnu Tansiyonu Yükseltir Mi?

Kuşburnu tansiyonu yükseltir mi diye düşünerek tedirgin olanlara tersine kuşburnunun kan basıncını düzenleyerek tansiyona iyi geldiğini söyleyebiliriz. Kalp çarpıntısını da geçiren kuşburnu tansiyona da fayda sağlamaktadır.

Kuşburnu Şekere İyi Gelir Mi?

Kuşburnunun fayda sağladığı bir diğer konu da şekerdir. Kan şekerinin dengelenmesine fayda sağlayan kuşburnu şeker hastaları için doğal ilaçtır. Şeker hastalarının en önemli problemlerinden biri olan kan şekerindeki dalgalanmalar kuşburnu sayesinde önlenince şekerden kaynaklanan problemler azalmaktadır. Kuşburnu şekere iyi gelir mi diye düşünenler için iyi geldiğini söyleyebiliriz.

Kuşburnu Adet Söktürücü Mü?

Kuşburnu adet söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Kadınlar regl dönemlerinde gecikme olduğunda kuşburnunun rahatlatıcı etkisinde faydalanabilirler. Aynı zamanda regl sancılarının da azalmasını sağlayan kuşburnu adet döneminin rahat geçmesine katkı sağlar.

Kuşburnu Cilde Faydaları

Kuşburnu cilde faydaları arasında öne çıkanları sizin için sıraladık;

Cildin nemlenmesine katkı sağlar.

Ciltte hücreleri onarır ve yeniler.

Ciltte kolajenin üretimine destek verdiği için yaşlanmayı geciktirir.

Yüksek antioksidan sayesinde cildi gençleştirir.

İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü hafifletir.

Cildi aydınlatır.

Güneş yüzünden oluşan zararları azaltır.

Ciltteki ölü hücrelerin atılmasını sağlar.

Kuşburnu Hamilelere Faydaları

Kuşburnu hamilelere faydaları olan bir bitkidir. Hamilelik döneminde muhteviyatında bulunan C vitamini sayesinde hem annenin hem de bebeğin bağışıklığının kuvvetlenmesine katkı sağlar. Kabızlığı önler ve öksürük sorununda yardımcı olur.