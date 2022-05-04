Çörek otunun faydaları

Çörek otu çeşitli şekillerde kullanım amacına göre tüketilmektedir. Hiçbir işlemden geçmemiş hali poğaça ve börekleri süsleyip lezzet verirken, dövülmüş hali ve yağı da pek çok rahatsızlığı geçirmektedir.
Çörek Otu Faydaları
Çörek otu faydaları saymakla bitmez. Çörek otu faydaları arasından öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Çörek otunun öksürüğü kesme özelliği vardır.
- Hücreleri yenileyen çörek otu yaraları hızla iyileştirir.
- Mide dostu olan çörek otu hazmın kolaylaşmasına destek verir.
- Regl döneminde oluşan ağrıları ve çeşitli sorunları hafifletir.
- Erken menopozu engeller ve kadınlık hormonunu güçlendirir.
- Romatizma hastalıklarını iyileştirir.
- Böbrekleri temizleyen çörek otunun idrar söktürücü özelliği vardır.
- Baş ağrısı ve migren rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Gribal enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklığı kuvvetlendirir.
Çörek Otu Zararları
Sayısız faydaları olan çörek otu fazla kullanıldığında bazı zararlara yol açabilmektedir. Çörek otu zararları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Fazla kullanılırsa böbreklere ve karaciğere zarar verebilir.
- Alerjik bünyelerin kontrollü kullanmasında fayda vardır. Alerjiye yol açabilir.
- İlaçların bazılarıyla etkileşimi olabilir.
- Emzirme dönemi ve gebelikte doktorunuzla görüşmeden kullanmayın.
Çörek Otu Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Çörek faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından şu şekilde sıralanmıştır; çörek otu erken menopozu geciktirir, anne sütünü arttırır, yüksek tansiyon, kan şekeri ve kolesterolü yüksek seviyede antioksidan ihtiva ettiği için düşürmeye destek verir.
Çörek Otunun Kadın Hastalıklarına Faydaları
Çörek otunun kadın hastalıklarına faydaları da çok fazladır. Adet döneminde oluşan şikayetlere iyi gelen çörek otu ağrıları keser. Kadınlık hormonunu ve yumurtayı güçlendirdiği için doğurganlığı arttırır. Rahimde oluşan şikayetlerin azalmasına destek verir. Menopoz döneminin kolay atlatılmasın yardımcı olur.
Çörek Otunun Cilde Faydaları
Çörek otu cilde faydaları arasında en fazla öne çıkan lekelere çörek otunun iyi gelmesidir. Ayrıca çok fazla güneşe maruz kalan kişilerde oluşan yanıklar için de faydalıdır. Çörek otu düzenli kullanımda cildi parlatır, sıkılaştırır ve güzelleştirir. Çörek otu antioksidan özelliğe sahip olduğundan ayak mantarını iyileştirir ve yeniden oluşmasını engeller.
Çörek Otunun Varise Faydaları
Çörek otunun varise faydaları da çoktur. Varis ağrıları çörek otu sayesinde hafifletilir. Çörek otunun yağ hali varislere düzenli olarak sürülürse hem varislerin görünümü hafifler hem de ağrıları azalır.
Çörek Otunun Yüze Faydaları
Çörek otu yüze faydaları olan bir baharattır. Çörek otunda bulunan vitamin ve mineraller tıkanan gözeneklerin açılmasını sağlar. Yüz nemlendiricisi olarak çörek otu kullanılabilir. Çeşitli amino asitler ihtiva ettiği için ciltte bulunan lekeleri giderir ve cildin pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını sağlar.
Çörek Otunun Basura Faydaları
Çörek otunun basura faydaları da vardır. Çörek otu basur sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur. Basurdan sonra o bölgede oluşan şikayetler çörek otuyla son bulur.
Çörek Otu Günde Ne Kadar Tüketilmeli?
Çörek otu oldukça kuvvetli bir baharat olduğundan dikkatli tüketilmelidir. Çörek otu günde ne kadar tüketilmeli diye merak edenler için öncelikle çay kaşığıyla ölçüm yapmalarını tavsiye ederiz. Örneğin günlük çörek otu tüketiminin üç defa birer çay kaşığını geçmemesi gerekmektedir.
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