Her an yıkılabilir! Avcılar'da korku dolu bekleyiş

DHA'nın haberine göre daire sakinlerinin henüz anlaşamadığı için yıkımına başlanamayan binadan zaman zaman beton parçaları düşürüyor. Mahalle sakinlerinden Gülsen Önder, "Her an üstümüze yıkılacak diye korkuyla oturuyoruz. Bina çatlamış, ikiye ayrılmış. Hala bu binayı böyle tutuyorlar. Niye bu binayı bekletiyorlar anlamadım" dedi.

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan dıştan bakıldığında derin çatlaklıkları rahatlıkla görülen, balkonlarındaki betonları ve sıvaları dökülen korozyona uğrayan demirleri açığa çıkan 4 katlı Pehlivan Apartmanı çevrede korkuya neden oluyor. Daire sahiplerinin sağlam olduğunu savunarak boşaltılmasına ve yenilenmesine karşı çıktığı binadan karot örnekleri alındı. Bazı bina sakinlerinin itirazları nedeniyle işlemler ağır ilerlerken düzenlenen raporda binanın riskli olduğu belirtildi.

BİNANIN 15 TEMMUZ'A KADAR YIKILMASI GEREKİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi'ne başvurunun ardından bina için kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. Binada oturan ve tahliye kararına karşı çıkan bir aile geçen ay evi boşaltırken, binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için daire sahipleri ile müteahhitler uzlaşamadı. Yıkılması için yasada öngörülen 'Riskli yapı' raporu için Şubat ayında başvuruldu. Raporun verilmesinin ardından 60 günlük süre de başladı. Pehlivan Apartmanı'na bitişik binada oturanlar ise, apartmandan zaman zaman düşen sıva ve beton parçalarından tedirgin.