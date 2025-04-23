Her 5 çocuktan biri obeziteli

Obezitenin dünyadaki en önemli sağlık problemleri arasında ilk sıralarda olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydoğan Aydoğdu, Türkiye’de obezite sıklığının yoğun bir şekilde arttığını, Avrupa ülkeleri arasında ise Türkiye’nin birinci sırada olduğunu ifade etti.

"HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ OBEZİTELİ"

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"Obezitenin Tıbbi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar" konferansında konuşan Prof. Dr. Aydoğan, Türkiye’de her 5 çocuktan bir tanesinin obeziteli olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sıklık giderek artıyor. Çocuklar bizim çocukluğumuzda dışarıda oynuyordu ama bugün çocukların büyük bir kısmı evde, ekran ya da bilgisayar başında oturuyor. Hareket miktarları çok azaldı. Yiyebilecekleri abur cubur diye tanımladığımız veya hızlı yiyecekler çok arttı. Bu hareketsiz yaşam, doğru beslenmeme çocukların maalesef obezite sıklığını ve buna bağlı problemleri de artırıyor."

"BEYAZ UNDAN UZAK DURULMALI"

Vatandaşların sağlıklı beslenmelerini ve hareket etmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Aydoğdu, "Hareket etmek çok önemli çünkü hareket eden kişilerin beslenmeye uyumları çok daha yüksek oluyor. Özellikle beyaz undan uzak durulmasını istiyoruz ama 'karbonhidrat tüketmesinler' demiyoruz, dengeli karbonhidrat tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Sadece yağ ve protein içerikli beslenmeyi de çok tavsiye etmiyoruz. Karbonhidratın, proteinin, yağın dengeli olduğu beslenme modellerini tercih ve tavsiye ediyoruz ama beyaz undan uzak durulmasını istiyoruz" dedi.

"ZAYIFLAMA İĞNELERİ SADECE DOKTOR ÖNERİSİYLE KULLANILMALI" Obezite tedavisinde sıklıkla kullanılan gerek oral gerekse de enjeksiyon tedavilerinin gereksiz kullanımını şiddetle reddettiklerini ve bunların sadece doktor önerisiyle kullanılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Aydoğdu, "Bazen kişiler kendi kendilerine bu ilaçları alıp kullanıyorlar. Bunu önermiyoruz çünkü masum değiller. Ancak bir doktor önerisiyle kullanılmalılar. Bu tedaviler, doğru şartlarda kullanıldığında güvenli olan tedavilerdir. Bunun dışında eğer medikal tedaviyle başarılı olunamıyorsa ihtiyaç dahilinde obezite cerrahileri de önerilir. Önemli olan kişiye göre doğru beslenmeyi, doğru hareket protokolünü, doğru tıbbi tedavi ve ihtiyaç varsa cerrahiyi önerip tedaviyi planlamak gerekir" diye konuştu.