Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Her 4 kişiden biri hayatının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkileniyor | Sağlık Haberleri

        Her 4 kişiden biri hayatının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkileniyor

        Psikiyatrist Dr. Hacer Kar Alhan, küçük molalar vermek, rahatlama tekniklerini kullanmak, hobilere zaman ayırmak ve spor yapmanın ruh sağlığını koruma ve stresle başa çıkmada önemli olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Her 4 kişiden biri hayatının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli Alhan, ruh sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, ruh sağlığının en az beden sağlığı kadar önemli olduğunu söyledi.

        Ruh sağlığının sıkça ihmal edildiğini vurgulayan Alhan, şöyle devam etti: "Hayatın temposu, stres, kaygı ve günlük zorluklar derken zihinsel sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi unutabiliyoruz. Oysa ruh sağlığımıza iyi bakmak hem kendimize hem de sevdiklerimize daha iyi bir yaşam sunmamıza yardımcı olacaktır. Her 4 kişiden biri hayatının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkilenmektedir. 75 yaşını geçen kişilerde ise bu oran her iki kişiden biridir. En sık karşılaşılan ruhsal hastalıklar arasında depresyon, kaygı bozuklukları, panikatak, davranış bozukluğu, alkol ve uyuşturucu kullanımı, duygu durum bozukluğu ve şizofreni yer almaktadır."

        "STRES HAYATIN BİR PARÇASI

        Stresin hayatın bir parçası haline geldiğinde ruhsal dengeyi bozabileceğine dikkati çeken Alhan, stresle başa çıkmanın en etkili yollarının küçük molalar vermek, rahatlama tekniklerini kullanmak, hobilere zaman ayırmak, spor yapmak ve gerektiğinde destek aramak olduğunu dile getirdi.

        Katı prensiplere sahip olmanın ve tüm ihtimalleri öngörmeye çalışmanın yorucu ve mutluluğu engelleyici olduğunu anlatan Alhan, "Hataların insanlar için olduğunu kabul etmek, hoşgörülü ve iyi niyetli olmanın ruh sağlığı açısından önemli olduğunu unutmamalıyız" dedi.

        Bir gruba veya topluma ait olmanın kişiyi güvende hissettiren ve rahatlatan bir davranış olduğunu vurgulayan Dr. Hacer Kar Alhan, şu bilgileri verdi: "Bugün, fiziksel rahatsızlıklarımız kadar ruhsal rahatsızlıklarımıza da özen göstermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlamalıyız. Problemlerle mücadele ederken bazen yalnız hissedebiliriz ancak unutmayalım ki her zorlukla baş etmenin bir yolu vardır. Öncelikle duygularımızı kabul etmek, ardından güvenilir bir destek sistemi oluşturmak önemlidir. Profesyonel yardım almak ise güçsüzlük değil, aksine kendimize verdiğimiz değerin en büyük göstergesidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Habertürk Anasayfa