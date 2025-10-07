Hepsiburada’da Premium indirim günleri başladı

Hepsiburada, Premium üyelerine özel kampanyası kapsamında farklı kategorilerde avantajlı fiyatlar, sepet indirimleri ve kupon fırsatları sunacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknolojiden modaya, ev yaşamından kişisel bakıma uzanan geniş ürün yelpazesiyle Premium kullanıcıları, alışverişin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim yaşanacak.

REKLAM advertisement1

MODA VE SPOR ALIŞVERİŞLERİ ÖN PLANDA

Moda ve spor kategorilerinde dikkat çekici avantajlar sunuluyor. Giyim alışverişlerinde sepette %60’a varan indirimlerin yanı sıra 1.200 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL’ye varan kupon fırsatları yer alıyor. Ayakkabı ve çanta kategorisinde 750 TL’ye 150 TL kupon, seçili markalarda Premium’a özel sepette %45 net indirim ve belirli marka saatlerde ek 1.000 TL indirim kampanyanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor.

REKLAM

Spor ve outdoor alışverişlerinde ise Premium üyeler sepette %15 indirim ve dünyaca ünlü markalarda %15 net indirim avantajından yararlanabiliyor. Böylece hem spor giyim hem günlük kombinlerde Premium ayrıcalığı öne çıkıyor.

GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIMDA SEZON FIRSATLARI

Kişisel bakım ve güzellik kategorilerinde dünyaca ünlü markalarda özel indirimler Premium üyelerle buluşuyor. Seçili kozmetik markalarında 3 al 2 öde kampanyası uygulanırken, belirli ürünlerde 800 TL’ye 200 TL indirim, kişisel bakım kategorisinde ise 1.200 TL’ye 300 TL indirim fırsatları dikkat çekiyor. Hepsiburada satıcılı parfümlerde sunulan %40 indirim de kampanyanın en cazip avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

EV YAŞAMI ÜRÜNLERİNDE FIRSATLAR Evini yenilemek veya yaşam alanına konfor katmak isteyen kullanıcılar için de Premium İndirim Günleri kapsamında çok sayıda avantaj sunuluyor. Seçili ev dekorasyon ürünlerinde %15 indirime ek 300 TL kupon ve sepette %55’e varan indirim uygulanıyor. Kampanya süresince seçili markalarda %60’a varan indirimler de kullanıcıları beklediği belirtildi.