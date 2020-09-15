HABERTURK.COM

Hepsiburada, yenilikçi teslimat modeli Hepsimat’ın kapsamını genişletiyor. Şirket, 2018 yılında başlattığı, siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından teslim alınabildiği “Hepsimat” hizmetine kısa süre önce Petrol Ofisi’nin akaryakıt istasyonlarını dahil ettiğini duyurmuştu.

Levent ve Üsküdar’daki istasyonlarda pilot olarak başlayan bu uygulamanın İstanbul’a, ardından Türkiye geneline yayılması için çalışmalar devam ederken, Hepsiburada Hepsimat’a bakkal, kırtasiye, çiçekçi, petshop gibi farklı iş kollarındaki esnaflardan oluşan 250 yeni teslimat noktasının ekleneceğinin bilgisini verdi.

Başlangıç olarak İstanbul’un 23 ilçesinde 30 esnaf ile başlayacak uygulamanın kısa zamanda kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Esnaf iş birliği ve Hepsimat’ın kapsamının genişlemesi ile ilgili konuşan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, "Genel olarak baktığımızda, dağıtım alanında yaşanan en büyük sorun teslimat gününde teslimat yerinde hazır bulunma mecburiyeti. Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmetimizi bu soruna bir çözüm olarak geliştirdik. Müşterilerimize kargo teslimat saati ve yeri konusunda alternatif sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye’ye yaymak. Petrol Ofisi istasyonlarından sonra şimdi gözbebeğimiz esnafımızla el ele verdik. Böylece müşterilerimiz istedikleri gün ve saatte istedikleri yerden kargolarını alırken, özellikle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde esnaflarımızın dükkanlarındaki canlılık artmış olacak. 2020 yılı sonuna kadar Hepsimat ortaklarımızı ve teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650’ye kadar artırmayı planlıyoruz" dedi.