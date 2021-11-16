Hepsiburada hisselerinde düşüş devam ediyor. Geçen cuma Nasdaq'ta işlem gören Hepsiburada hisselerinde yüzde 36'yı aşkın bir kayıp yaşanmıştı.
Dün de hisselerdeki düşüş devam ederken Hepsiburada yüzde 4.2 değer kaybetti. Bugün ise piyasa açılışı öncesi yine yüzde 0.2 değer kaybı kaydedildi. Böylece hisse 3.42 dolarlık değer geriledi.
Hepsiburada hisseleri 1 Temmuz'da 12 dolardan halka arz edilmiş, şirket hisseleri Nasdaq'ta işlem gören ilk Türk firması olmuştu. Son düşüşten sonra halka arzda hisseleri alan yatırımcıların 4 aydaki zararı yüzde 71 oldu.
HUKUK FİRMALARI HAREKETE GEÇTİ
Yaşanan sert düşüşte mali hedeflerin tutturulamaması kadar, ABD'deki hukuk firmalarının konuya yaklaşımı da etkili oldu. Sadece son 1 ayda 16 farklı hukuk firması Hepsiburada'nın yatırımcıları halka arz öncesinde yanılttığı iddiasıyla dava açacağını bildirdi. Bu firmalar kaybı belli bir seviyenin üzerinde olan yatırımcılara davalara müdahil olma çağrısında bulundu.
Bu dava ve dava çağrıları henüz ciddi bir aşamaya geçmese de piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.
Cuma günü Hepsiburada, 2021 yılı için daha önce 28-29 milyar TL olarak duyurduğu sitesindeki toplam satış hacmi beklentisini 24 milyar TL olarak aşağı yönlü revize etti.
OLUMSUZ MALİ SONUÇLAR
Hepsiburada daha önce 28-29 milyar TL GMV beklediğini bildirmişti.
Ağustos sonunda Hepsiburada mali sonuçlarını açıkladığında hisseler 12.02 dolarla halen halka arz fiyatının üzerindeydi. Firmanın satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 artışla 1.75 milyar TL’ye, brüt ürün değeri ise yüzde 38.2 artarak, 5.9 milyar TL’ye çıktı. Ancak faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını gösteren FAVÖK’ü ise satışları artırma odaklı yatırım, reklam ve pazarlama harcamaları nedeniyle eksiye döndü.Geçen yılın aynı döneminde 71.1 milyon lira olan FAVÖK, bu yılın ikinci çeyreğinde ise eksi 188.6 milyon lira oldu.
Beklenenden olumsuz gelen bu sonuçlarla Hepsiburada hisseleri 26 Ağustos tarihinde yüzde 25'i aşan kayıpla 8.97 dolara gerilemişti.
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