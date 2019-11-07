E-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında Apple ile yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamada, Hepsiburada’nın Apple’ın dünyada nadir olarak yetkilendirdiği resmi online platformlarından biri olduğu belirtildi.

İş birliğiyle Hepsiburada, Türkiye’de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği ilk ve tek resmi e-ticaret satış noktası durumuna geldi. Yeni işbirliğiyle müşteriler, Hepsiburada üzerinde tasarlanan ayrı bir bölümden Apple ürünlerini inceleyip, satın alabilecek.

Müşteriler, Türkiye’de satışı kısa bir süre önce başlayan yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile yeni nesil Apple Watch Series 5’in yanısıra iPad, Mac, Apple TV ve aksesuar gibi diğer Apple ürünlerine de bu bölümden ulaşabilecek.

'DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE'DE TEK'

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Apple ile yaptıkları iş birliğiyle ilgili olarak “ Apple’ın dünyadaki sayılı, Türkiye’de ise ilk ve tek olarak tercih ettiği yetkili online platform olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özel olarak hazırladığımız sayfayı Apple kullanıcılarının alışkın oldukları tasarım ve satın alma yolculuğuna uygun olarak tasarladık” dedi.