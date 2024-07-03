Hepsiburada 2024 yılının ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı

E-ticaret sitesi Hepsiburada platformu üzerinden satılan kitaplar arasında en çok satılanları listeledi.

En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı. En fazla online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı Büyük Sorular Kitabım - Sandra Lebrun Et Loic Audrain aldı. Listenin devamında Senin Sayende Tanışalım Mı?, Çocuk Akademi 16-24 Ay Şimdi Cırt Cırt Vakti, Ayvayı Yedik Müzesi ve 555 Eğlenceli Çıkartma kitapları yer aldı.

EN ÇOK SATAN YAZAR PIERRE FRANCH OLDU

2024 yılının ilk yarısında en çok satan yazarlar arasında birinci sırayı Pierre Franckh aldı. Franckh’in “Rezonans Kanunu” isimli kitabı en çok satın alınan kitap oldu. Bunu Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi" isimli kitabı takip etti. Yerli yazarlar kategorisinde ise Şermin Yaşar "Söyleme Bilmesinler" adlı romanı birinci sırayı elde etti. Listenin devamında ise Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” kitabı aldı.

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Temmuz ayına özel çok satan kitaplarda sepette %25'e varan indirim sunuluyor. Premium üyelik avantajları ile 500 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim ve çocuk kitaplarında da 250 TL alışverişe 50 TL indirim fırsatı bulunuyor.

Ayrıca, Hepsiburada Premium üyelik programının 2. yılına özel 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyük Premium İndirimleri kapsamında kitap kategorisinde de birçok kampanya kullanıcılara sunulacak.

2024 yılının ilk 6 ayına ait türlere göre yapılan kırılımlarda en çok satan kitap kategorileri ve popüler kitaplar aşağıdaki gibi sıralandı:

En Çok Satan 5 Kategorinin Popüler 5 Kitabı:

Çocuk: