Hepimizi böyle kandırıyorlar! İşte reklamların gerçek yüzü
Gerek televizyon, gerek basılı, gerekse dijital reklamlarda gördüğümüz yiyecekler iştah kabartmıyor mu? Taptaze duran sebze ve meyveler, baktıkça acıktıran hamburgerler, tatlılar... Hepsi reklamlarda kusursuz görünüyor. Ancak reklamcılar aslında ürünlerin tüketicilere daha çekici gözükmesi ve ürün fotoğraflarının stüdyoda daha kolay çekilebilmeleri için ufak tefek hilelere başvuruyorlar... İşte reklamlardaki o kusursuz gibi görünen yiyeceklerin perde arkası...
Hamburgerin tüm malzemelerinin gözükmesi ve birbirlerine yapışmaması için kürdan ve süngerden faydalanılıyor.
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Daha canlı ve parlak durması için de hamburgerin dış kısmına yağ uygulanılıyor.
Hamburgerin gerçekteki hali aslında böyle gözüküyor.
Hamburgerin çekim için güzelleştirilen görünümü ise böyle...
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PANKEK
Pankeklerin tane tane durması ve daha iştah açıcı gözükmesi için akılalmaz bir yönteme başvuruluyor.
Normalde üzerine dökülen şurup veya bal pancake'lerin içinde çok çabuk eridiği için çekimlerde onun yerine motor yağı kullanılıyor.
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Ayrıca pankeklerin arasına karton konularak daha güzel gözükmesi sağlanıyor.
İşte adım adım yapılışı...
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MISIR GEVREĞİ
Kahvaltılık gevreklerin stüdyo ortamında fotoğraflarını çekmek bir hayli zor.
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Çünkü gevrekler çok kısa bir süre sonra sütün içerisine batıyor. Ayrıca yumuşuyor.
Bu nedenle reklamlılar süt yerine tutkal kullanarak gevreklerin yüzeyde kalmasını sağlıyorlar.
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Eğer gerçek ürün kullanılsaydı kahvaltılık gevrek böyle görünürdü.
Ancak bu şekilde daha çok iştah kabartıyor.
DONDURMA
Stüdyo ışıklarından dolayı çabucak eriyen ürünlerden biri de dondurma.
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Dondurma, stüdyo ışıkları altında hızla eriyeceğinden fotoğrafçılar suya mısır şurubu ve gıda boyası katıyor.
Mısır şuruplu madde karıştırıldıktan sonra böyle gözüküyor.
Dondurmanın bize lanse edilen görünümü ise böyle...
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Tabii gerçek dondurma kullanılsaydı, dondurmanın hiçbir cazibesi kalmayabilirdi.
HİNDİ
Hindi zor pişen bir et olduğundan sofraya gelmesi 6-7 saati bulabiliyor.
Tabii reklamcıların bu kadar süreleri yok. O yüzden sıra dışı bir yöntem izliyorlar.
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Bütün hindinin güzel gözükmesi için yapıştırıcıyla eti gergin hale getiriyorlar.
Hindiye renk vermek için de sarı gıda boyası ve sıvı bulaşık deterjanı karıştırılıyor.
Ardından tavuğun yüzeyi bu karışımla kaplanıyor.
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Yani aslında hindi pişmiş değil çiğ olarak bize sunuluyor.
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Pişmiş hindi de böyle gözüküyor. Tabii 6 saatlik bir uğraş vermek gerekiyor.
KREM ŞANTİ
Krem şanti yiyeceklerin üzerinde aynı iştah açıcı etkiyi vermez mi?
Verir tabii ancak uzun süren çekimlerde, krem şanti kolayca eriyebiliyor.
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Fotoğrafçılar da krem şanti yerine traş köpüğü kullanıyor.
Krem şanti yerine traş köpüğü kullanılan tabak böyle gözüküyor.
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Stüdyoda krem şanti ise eriyip çekimi zorlaştırıyor.
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ÇORBA
Çorbaların üzerlerindeki sebze veya çıtır ekmeklerin nasıl üstte kaldığını düşünmüş müydünüz?
Bu hile için ufak bir kaseye ihtiyaç var.
İşte böyle!
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Eğer çorbanın üzerine domates ya da çeşitli yeşillikler konulsa tabii ki içeri batar
Ancak çorbanın içerisindeki minik kase domates, yeşillik veya ekmeklerin yüzeyde kalmasını sağlıyor.
BUHARLAR ASLINDA ORADAN ÇIKMIYOR
Reklamlarda en fazla iştahımızı açan "buhar" aslında o yiyeceklerden çıkmıyor.
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Bunun için yapımcılar bir parça pamuğu ıslatarak mikroldalgada ısıtıyor ve tabağın arkasına koyarak o dumanın yiyecekten çıktığını sanmamızı istiyorlar.
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