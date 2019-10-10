10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hepatit B virüsü nedir? Hepatit B virüsü belirtileri ve tedavisi merak konusu oldu. Bir karaciğer hastalığı olan Hepatit B virüsü hafif bir hastalıktan ömür boyu süren bir hastalığa yol açıyor.
HEPATİT B NEDİR?
Hepatit B Hepatit B Virüsü (HBV) ile meydana gelir. Hepatit B akut veya kronik olabilir. Kişi HBV ile enfekte olduktan sonra akut HBV enfeksiyonu meydana gelir. Akut HBV enfeksiyonu altı aydan daha uzun sürerse enfeksiyon kronikleşmiş olur. Kronik enfeksiyon genellikle ömür boyu devam eder. Hepatit B den korunmanın en iyi yolu aşılanmaktır.
HEPATİT B VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Akut Hepatit B virüs ü enfekte kişinin kan, semen, vajina sıvısı veya diğer vücut sıvılarının bir kişinin vücuduna girmesi ile bulaşır.
HBV şu aktiviteler ile bulaşabilir:
• Doğum (enfekte anneden doğum sırasında bebeğine bulaş)
• Enfekte partner ile sex (semen veya vajinal sıvı aracılığı ile)
• Uyuşturucu enjeksiyonunda kullanılan enjektör vb materyallerin ortak kullanımı
• Jilet, diş fırçası vb malzemelerin ortak kullanımı
• Enfekte kişinin kanı veya açık bir yarası ile direkt temas
• Enjektör veya diğer kesici alet yaralanmaları aracılığıyla kan ile temas
Hepatit B virüsü hangi yollar ile bulaşmaz?
HBV aynı kaptan yemek yemekle, ortak gıda veya su tüketilmesi, emzirme ile, sarılmak, öpüşmek, tokalaşmak, öksürmek, aksırmak, aynı tuvaleti kullanmak, havuza girmek, oyuncak ile oynamak, aynı araçta seyahat etmek vb yollar ile bulaşmaz.
Hepatit B virüsü bulaştığı düşünülüyor ise ne yapılmalıdır?
Tedavi için derhal hekime başvurulmalıdır. Tedavide aşı ve HBIG uygulanmaktadır. Tedavinin etkinliği için en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır.
Hepatit B'nin belirtileri nelerdir?
Kronik Hepatit B uzunca bir süre (20-30 yıla kadar varabilir) hiç bir belirti vermez. Bununla birlikte hastalık karaciğeri olumsuz olarak etkilemeye devam eder. Kronik Hepatit B hastalarının %15-25'inde belirli bir süre sonunda siroz veya karaciğer kanseri gibi ciddi karaciğer hastalıkları gelişir. Karaciğerinde hastalık gelişen bazı kişilerde dahi her hangi bir belirti görülmeyebilir.
Hepatit B nasıl tedavi edilir?
Kronik Hepatit B hastaları bu konuda uzman hekimler tarafından takip edilmelidir. Kronik hepatit B hastaları hastalık gelişimi ve tedavi seçenekleri açısından düzenli olarak takip edilmelidir. Tüm kronik Hepatit B hastalarında tedavi gerekli değildir. Kronik Hepatit B tedavisi için çok sayıda ilaç seçeneği mevcuttur. Tedavi ile hastalık etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmekte ve karaciğer yetmezliği, siroz veya karaciğer kanseri gibi kötü sonuçların oluşması engellenebilmektedir. Tedavi ile Hepatit B virüsü etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmekle birlikte, vücuttan tamamen uzaklaştırılması genellikle mümkün olmamaktadır.
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