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21 yaşındaki genç tamir etmeye çalıştığı aracın altında kalarak can verdi

Adana'da, 21 yaşındaki oto tamircisinin ölümü yakınlarını yasa boğdu. Genç oto tamircisi, tamir etmeye çalıştığı hafif ticari aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Giriş: 13.05.2023 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Henüz 21 yaşındaydı! Araç tamir ederken can verdi
İHA

Adana’da bir oto tamircisinde çalışan 21 yaşındaki genç, tamir etmeye çalıştığı hafif ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto tamirhanede çalışan 21 yaşındaki Aykut Bilen, tamir için iş yerine gelen hafif ticari aracın ön kısmını krikoyla kaldırıp altına girdi.

Daha sonra altına girdiği aracı tamir etmeye başladığı anda krikonun kayması sonucu Bilen aracın altında sıkıştı. Arkadaşlarının yardımıyla aracın altından çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aykut Bilen’in cenazesi toprağa verildi.

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