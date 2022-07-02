Cezayir'in Oran kentindeki El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-14 önde kapatan Sırbistan, maçı da 31-26 galip tamamladı.

B Grubu'nda oynadığı ilk maçta Kuzey Makedonya'yı 34-27 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmada Portekiz'e 30-26 yenildi.

Kuzey Makedonya-Portekiz karşılaşmasının ardından B Grubu'nda sıralama belli olacak.