Hentbolda Avrupa şampiyonu, İsveç oldu

Macaristan ile Slovakya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde, İsveç ile İspanya karşılaştı.

Budapeşte'deki Multifunctional Arena'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı, 13-12 İspanya üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen İsveç, rakibini 27-26'lık skorla geçerek 5. kez kupanın sahibi oldu.

Aynı salonda oynanan diğer maçta ise Fransa'yı 35-32 mağlup eden Danimarka, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.