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        Haberler Spor Diğer Hentbol Hentbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş! - Diğer Haberleri

        Hentbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş!

        Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u 34-23 mağlup etti ve kupayı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 03.05.2025 - 20:22
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        Hentbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş!
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        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenen Beşiktaş, kupayı kazandı.

        Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

        Salon: Celal Atik

        Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan,

        Beykoz Belediyespor: Sertan Can Erdoğan, Yaşar Erdem Ateş 3, Ali Emre Babacan 4, Fatih Çalkamış 2, Onur Ersin 4, Burak Turan, Salih Uludağ 2, Taner Günay, Ömer Faruk Güldal 1, Doğukan Keser 1, Adnan Tayfur 3, Ramazan Döne 2, Danyel Kaya 1, Uğur Erceylan

        Beşiktaş: Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 3, Alperen Arabacı 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Khaled Walid 4, Enis Yatkın, Tilte 4, Martinez 4, Eyüp Arda Yıldız 6, Pena 1, Şevket Yağmuroğlu 2, Cvetko 2, Alper Aydın 3, Sorhaindo, Oğulcan Güney 3

        Devre: 10-19

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