Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Yalıkavakspor, iki maç sonunda rakiplerini eleyerek adlarını yarı finale yazdırdı. Çeyrek final rövanş maçını dün yapan Yenimahalle Belediyespor da yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor, Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş Aygaz-Göztepe eşleşmesinde ilk maç oynandı. İstanbul'daki maçı siyah-beyazlılar 37-25 kazandı. Rövanş maçı ise 12 Şubat Çarşamba günü İzmir'de yapılacak.

Diğer çeyrek final eşleşmelerinde ise Güneysuspor, Beykoz Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor yarı finale çıktı.

Yarı finalde Güneysupor-Beşiktaş Aygaz/Göztepe ve Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakaları oynanacak.

Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR TÜRKİYE KUPASI

Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-45 (24-39)

Yalıkavakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32-25 (30-22)

Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 27-27 (24-29)

ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI

Beşiktaş Aygaz-Göztepe: 37-25

Güneysuspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-23 (26-31)

Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 33-31 (31-30)

Seyhan Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 28-38 (30-42)

Not: Parantez içindeki skorlar, çeyrek final ilk maçlarının sonuçlarıdır.