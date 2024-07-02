TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, hemşire maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz hemşire maaşları ne kadar olacak, en düşük hemşire maaşı kaç TL oldu? İşte, hemşire maaş zammına dair detaylar...