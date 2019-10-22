22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapımcılığını Gökhan Mumcu'nun yaptığı yönetmen koltuğunda Haydar Işık'ın oturduğu oyuncu kadrosunda Kadir Polatçı, Murat Genç,Burak Satıbol, Amir Zakaria, Gökhan Mumcu, Buse İskenderoğlu, Ayhan Taş, Esin Civangil,Ahmet Dursun ve Kıvanç Baran Aslan gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Hemen Döneriz' filminin fragmanı bir restoranda hep beraber izlediler.
Filmin vizyon tarihinin de açıklandığı gösterim sonrası film ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eğlenceli anlara sahne olan basın toplantısında özellikle Burak Satıbol'un Amir Zakaria ve Boomcu Onur olarak tanınan Ahmet Dursun konuşurken çeviri yapması komik anların yaşanmasına neden oldu.
Film hakkında konuşan oyuncular şunları söyledi:
GÖKHAN MUMCU: Hayal ettiğimiz güzel filmleri dostlarımızla bir araya gelip hayata geçirmek için bir yola çıktık. İlk proje olarak içerisinde en çok oynamak isteyeceğim bu projeyi seçtik. Kendi rüya takımımla ve kendi kurallarımla tamamladık. Sinema severleri hayalimizi görmek için salonlara bekliyoruz.
POLATÇI: Senaryoyu okuduğumda hemen ertesi gün görüşmeye gittim ve kabul ettim. Okuma provalarında filmin çok komik olacağı belliydi ve öyle oldu. Herkesi sinemaya davet ediyoruz.
MURAT GENÇ: Bu benim ilk sinema filmim, oyunculuk eğitimi aldım ancak ilk kez kamera karşısına geçtim. Burada ki ustalardan bir şeyler öğrendiğim eğlenceli komik bir film oldu.
BUSE İSKENDEROĞLU: İlk oyunculuk tecrübem ancak çok kolay geldi. Sete gelirken çok geriliyordum ancak kayıt başlayınca karşımdaki oyuncular sayesinde her şey çok kolay geçti.. Umarım izleyenler beğenir..
AMİR ZAKARİA: Bomba gibi bir film çektik. İnşallah insanlarda beğenir.. Buradaki abilerime çok teşekkür ediyorum bana çok yardımları oldu.
BURAK SATIBOL: Ruh hastası bir psikoloğu canlandırıyorum ilgin bir karakter canlandırdım. Renkli bir ekip eğlenceli bir hikaye ortaya çıkardı. Herkesi sinema salonlarına davet ediyorum.
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