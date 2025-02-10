Hem sevgilisine hem de sahte hocaya 1 milyon lirasını kaptırdı! - Güncel haberler

Hem sevgilisine hem de sahte hocaya 1 milyon lirasını kaptırdı! - Güncel haberler

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz‘la Vazgeçme’de bugün akılalmaz bir dolandırıcılık olayı konuşuldu. Didem Arslan Yılmaz, programa gelen Cengiz Bey’in anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İzleyiciler “Aşk, Cengiz’in gözünü kör etmiş” sözlerini kullandı.

PAVYONDA TANIŞTIĞI DAMLA, HAYATINI KARARTTI!

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YÜZ BİNLERCE LİRASINI TEREDDÜTSÜZ DAMLA’YA GÖNDERDİ

Bir daha asla konuşamadığı Damla’nın görüntülerini ekranda gören Cengiz Bey, duygulanmadan duramadı. Didem Arslan Yılmaz’ın “Böyle bir tuzağa nasıl düştün?” sorusuna “Ben de anlamadım, çok aşık olmuşum” sözlerini kullandı. Kızı yaşındaki Damla’nın kuaför parasından, annesinin göğüs estetiği masrafına kadar üstlendiğini dile getirdi.

En son sevdiği kadın Damla’yı kaybetmemek için hocaya gittiğini söyleyen Cengiz, hoca tarafından da dolandırıldığını ifade etti.