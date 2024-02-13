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        Haberler Yemek Yapma Hem sağlıklı hem farklı: Kabaklı tavuk köftesi tarifi

        Hem sağlıklı hem farklı: Kabaklı tavuk köftesi tarifi

        Sürekli aynı klasik köfteyi yapmaktan sıkıldıysanız ve farklılık arıyorsanız bu tarif tam size göre! Diğer alternatiflerine göre daha sağlıklı sayılabilecek bu tarif iyi bir akşam yemeği olabilir. İşte, sizin için kabaklı tavuk köftesi tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:10
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        • 1

          Kabaklı tavuk köftesi tarifi, lezzetli ve sağlıklı bir yemek alternatifi sunuyor. Köfteler kızartıldıktan sonra aynı tavada domates sosu elde edildiğinden çok bulaşık çıkartmadan tek tavada halledebileceğiniz bu tarifi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, yapılışı...

        • 2

          KABAKLI TAVUK KÖFTESİ

          Malzemeler

          2 su bardağı rendelenmiş kabak

          450 gram çekilmiş tavuk kıyması

          Yarım su bardağı taze ekmek kırıntısı veya galeta unu

          3-4 yemek kaşığı süt

          1 büyük yumurta

          1 çay kaşığı kekik

          1 çay kaşığı nane

          Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

          Yarım çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı tuz

        • 3

          Domates sosu için:

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          2 diş sarımsak

          400 gram çeri veya şeker domates

          Yarım çay kaşığı tuz

          1 su bardağı fesleğen yaprağı veya 1 çay kaşığı kuru fesleğen

          1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

        • 4

          Fırını önceden 190 derecede ısıtın.

          Rendelediğiniz kabakları bir tülbente veya mutfak havlusunun içine koyun ve suyunu sıkın. Süzdüğünüz kabakları geniş bir kaseye koyun.

        • 5

          Geniş kaseye aldığınız kabağın yanına tavuk kıymasını, galeta ununu(veya bayat ekmeği), sütü, yumurtayı, parmesan peynirini ve baharatları ekleyin.

          Malzemeleri iyice birleşene kadar birbirine karıştırın. Karışımdan bir parça alıp toplar oluşturun.

        • 6

          Bu aşamada dondurma kaşığı gibi bir kaşık kullanarak da şekillendirebilirsiniz.

          Top haline getirdiğiniz köfteleri yaklaşık 20-22 köfte çıkacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.

        • 7

          Köfteler hazırlandıktan sonra zeytinyağını büyük bir tavada orta ateşte ısıtın. Yağ ısınınca köfteleri her tarafı ikişer dakika olmak üzere, kahverengiye dönene kadar kızartın.

          Tamamen pişmeden bu köfteleri tepsiye geri alın. Rendelediğiniz veya minik kestiğiniz sarımsakları tavaya alın ve kokusu çıkana kadar 1 dakika kadar pişirin.

        • 8

          Daha sonra ortadan böldüğünüz domatesleri ekleyin. Tuzu ve fesleğen yapraklarının yarısını serpin.

          Domatesler patlamaya başlayana kadar orta ateşte 4-6 dakika pişirin.

        • 9

          Domatesler kendini saldıktan sonra kenarda duran köftelerinizi sosun üzerine ekleyin.

          Tavayı önceden ısıttığınız fırına yerleştirin ve köftelerinizi 8-12 dakika kadar pişirin. Makarnayla servis yapıyorsanız makarnayı bu sürede pişirin.

        • 10

          Pişen köftelerinizi fırından alın. Üzerine kalan fesleğen yapraklarını atın veya kuru fesleğen serpin.

          İsteğe bağlı olarak taze parmesan peyniri ve limon kabuğu rendeleyip servis yapın.

          Kaynak: Wyse Guide

          Fotoğraf kaynakları: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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