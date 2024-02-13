Hem sağlıklı hem farklı: Kabaklı tavuk köftesi tarifi

Köfteler hazırlandıktan sonra zeytinyağını büyük bir tavada orta ateşte ısıtın. Yağ ısınınca köfteleri her tarafı ikişer dakika olmak üzere, kahverengiye dönene kadar kızartın.

Tamamen pişmeden bu köfteleri tepsiye geri alın. Rendelediğiniz veya minik kestiğiniz sarımsakları tavaya alın ve kokusu çıkana kadar 1 dakika kadar pişirin.