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        Haberler Yaşam Hem pratik hem leziz! İşte tam ölçülü un helvası tarifi!

        Hem pratik hem leziz! İşte tam ölçülü un helvası tarifi!

        Un helvası, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Yumuşacık ve lezzetli bir tatlı olan un helvası, kolayca hazırlanabilir. İşte tam ölçülü un helvası tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:30
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        • 1

          Türk mutfağının en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri olan un helvası hem pratik yapılabilen hem de damaklarda bıraktığı tat sayesinde sık sık tercih edilir. İşte tam ölçülü evde kolaylıkla yapabileceğiniz un helvası tarifi...

        • 2

          UN HELVASI MALZEMELERİ NELER?

          Un helvası için gereken malzemeler şu şekildedir;

          2 su bardağı un

          3 su bardağı süt

          3 su bardağı toz şeker

          1 yemek kaşığı tereyağı

          1 paket vanilya

        • 3

          UN HELVASI NASIL YAPILIR?

          Unu bir tencereye alın ve kavurmaya başlayın.

          Un kavrulurken sürekli karıştırın.

          Unun rengi hafif kahverengi olunca ocaktan alın.

          Ayrı bir tencerede sütü, şekeri ve tereyağını karıştırın.

          Orta ateşte karıştırarak pişirin.

          Şeker eriyip süt kaynamaya başlayınca unu ekleyin.

          Sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.

          Helvanın kıvam almasını bekleyin.

          Kıvam alınca ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin.

          Helvanızı sıcak olarak servis edin.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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