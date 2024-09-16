Çocuğuyla şenliğe katılan Soner Han Sağlam ise "Çocukluğumuzun oyunları olan seksek, halat çekme gibi oyunları görünce çocuğumu da alıp geldim. Çocuğum 2,5 yaşında ve biz dışarıda oynayan bir nesildik. Çocukların da böyle bir ortamda oyun oynadığını görmek beni çok mutlu etti. Çocukluğumun oyunlarını tekrar yaşamak harika bir deneyim oldu" diye konuştu.