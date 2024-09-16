Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hem kitap hem de sokak oyunları ile tanıştırıyor | Son dakika haberleri

        Çocukları hem kitap hem de unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla tanışıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Samsun'a gönderilen "Gezici Kütüphane", çocukları kitabın yanı sıra unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla da tanıştırıyor. Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, çocukları kitaplarla birlikte sokak oyunlarıyla da buluşturmak istediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Samsun'a gönderilen "Gezici Kütüphane", çocukları kitabın yanı sıra unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla da tanıştırıyor.

        • 2

          Gazi İl Halk Kütüphanesi'ne 2024 yılında teslim edilen Gezici Kütüphane, bugüne kadar yaklaşık 30 noktada aralarında mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının da olduğu yaklaşık 5000 çocuğa kütüphane hizmeti götürdü. Çocukların kitaplara ulaşması sağlanırken Gezici Kütüphane ile sokak oyunlarıyla ilgili çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi tarafından bu kapsamda düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları şenliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

        • 3

          Batıpark'ta düzenlenen şenlikte çocuklar seksek, halat çekme, sandalye kapmaca, ip atlama ve çuval yarışı gibi sokak oyunlarını oynayarak keyifli vakit geçirdi. Şenlikte veliler de nostaljik anlar yaşadı. Çocukluk oyunlarını izlemeye dayanamayan bazı veliler, çocuklarıyla beraber oyunlara katıldı.

        • 4

          Etkinliğe katılan çocuklara ayrıca kitap hediye edildi. Çocukların yüzleri boyandı, katılımcılara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

        • 5

          Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, çocukları kitaplarla birlikte sokak oyunlarıyla da buluşturmak istediklerini söyledi. Bazı oyunların artık unutulmaya başlandığına dikkati çeken Malat, şunları kaydetti: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hem unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı hatırlatmak ve öğretmek hem de biz ebeveynlere eskiden oynadıkları çocukluk oyunlarını tekrar hatırlatmak amacıyla buradayız. Kütüphane otobüsümüzle birlikte bu ve benzeri etkinliklerde Samsun halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

        • 6

          Çocuğuyla şenliğe katılan Soner Han Sağlam ise "Çocukluğumuzun oyunları olan seksek, halat çekme gibi oyunları görünce çocuğumu da alıp geldim. Çocuğum 2,5 yaşında ve biz dışarıda oynayan bir nesildik. Çocukların da böyle bir ortamda oyun oynadığını görmek beni çok mutlu etti. Çocukluğumun oyunlarını tekrar yaşamak harika bir deneyim oldu" diye konuştu.

        • 7

          Hasret Adıyaman Erbay da "Çocuklar ev içinde sıkılıyor. Burada çuval yarışı, halat çekme ve seksek gibi oyunları oynadılar. Biz bu oyunları sokakta oynuyorduk, çocuklarımız da programla tanışmış oldu. Kitap ödülleri çocukları kitaba daha yakınlaştırdı" dedi.

        • 8

          Şenliğe katılan çocuklardan Bartu Gül, çok eğlendiğini belirterek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. En sevdiğim oyun halat çekme oldu ve sandalye kapmaca oyununda ikinci oldum" dedi. Meryem Erbay ise kitap hediye edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. İpek Demircan da bir zamanlar anne babasının oynadığı oyunları oynamaktan çok keyif aldığını belirtti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Habertürk Anasayfa