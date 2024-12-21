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        Haberler Gündem Çevre Hem evsel hem de sanayi atıklarını arıtacak | Son dakika haberleri

        Türkiye'de tek: Hem evsel hem de sanayi atıklarını arıtacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 450 milyon liralık yatırımla kapasitesini yaklaşık 3 kat artırdığı Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel atıkların yanı sıra sanayi atıklarını da arıtacak şekilde yenilendi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hem evsel hem sanayi atık arıtma özelliğiyle Türkiye'de tek olan tesis yeni yılın ilk günlerinde törenle açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:29
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        Hem evsel hem de sanayi atıklarını arıtacak
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kapasitesi yaklaşık 3 kat artırılan Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yakında devreye alınacak.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, evsel atıkların yanı sıra sanayi atıklarını da arıtacak şekilde yenilenen ve bu özelliğiyle Türkiye'de tek olan tesis, yeni yılın ilk günlerinde törenle açılacak.

        İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası'nda çevre kirliliğini önlemek ve havzayı korumak için ilçeye hizmet eden Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini yaklaşık 3 kat artırarak günde 21 bin metreküpten 57 bin metreküpe çıkardı.

        450 milyon liralık yatırımla, 2047 yılı nüfusu öngörülerek yapılan tesis önümüzdeki aydan itibaren devreye alınacak. Açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yapacağı tesis, İzmir'de Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ardından en büyük kapasiteli ikinci atıksu arıtma tesisi olacak. Tesis ayrıca, aynı anda hem evsel hem de endüstriyel atıksu arıtımı yapan tek tesis olma özelliğine de sahip.

        Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ikinci etabını hizmete almak için son hazırlıkların yapıldığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı Küçük Menderes Tesisler Şube Müdürü Önder Kızılaslan, "Küçük Menderes Havzası'nda çevre kirliliğinin önüne geçmek ve havzanın temizliğini sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Yeni kapasitesi ile tesis yaklaşık 300 bin kişinin atık suyunu arıtacak. Evsel atıklarla birlikte Fetrek Çayı'na doğrudan deşarj olan ve Küçük Menderes Nehri’nin en önemli kirlilik kaynağı olan sanayi atıksularının da arıtılması sağlanacak. Torbalı yerleşimleri daha temiz bir çevreye kavuşacak. Temiz ve sürdürülebilir çevre hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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