Helen Kasırgası'nda ölü sayısı 40'ın üstüne çıktı
ABD'nin Florida eyaletini vuran 225 km hızla Helen Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 40'ı aştığı bildirildi.
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ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ın üstüne çıktı.
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Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın etkileri sürüyor.
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Kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ın üstüne çıkarken, bu kişiler arasında bir anne ile 1 aylık ikiz bebeklerinin de olduğu kaydedildi.
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Büyük maddi hasara yol açan kasırganın neden olduğu elektrik kesintilerinden milyonlarca kişinin etkilenmeye devam ettiği bildirildi.
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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, söz konusu kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı.
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225 KM İLE VURDU
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı.
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Kasırga kısa bir süre içinde Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.
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Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.
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