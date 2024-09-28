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        Haberler Dünya Amerika Son dakika: Helen Kasırgası'nda ölü sayısı 40'ın üstüne çıktı | Dış Haberler

        Helen Kasırgası'nda ölü sayısı 40'ın üstüne çıktı

        ABD'nin Florida eyaletini vuran 225 km hızla Helen Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 40'ı aştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:04
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          ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ın üstüne çıktı.

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          Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın etkileri sürüyor.

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          Kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ın üstüne çıkarken, bu kişiler arasında bir anne ile 1 aylık ikiz bebeklerinin de olduğu kaydedildi.

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          Büyük maddi hasara yol açan kasırganın neden olduğu elektrik kesintilerinden milyonlarca kişinin etkilenmeye devam ettiği bildirildi.

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          ABD Ulusal Kasırga Merkezi, söz konusu kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı.

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          225 KM İLE VURDU

          ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı.

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          Kasırga kısa bir süre içinde Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

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          Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

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