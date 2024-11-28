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        Haberler Gündem 3. Sayfa Heimlich manevrası öğretmenin hayatını kurtardıH | Son dakika haberleri

        Öğretmen meslektaşı heimlich manevrası ile hayatını kurtardı

        Heimlich manevrası yine hayat kurtardı. Manisa'da bir okulda yediği yumurta nefes borusuna kaçan öğretmeni meslektaşı heimlich manevrası ile hayatını kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:00
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        Heimlich manevrası öğretmenin hayatını kurtardı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İngilizce öğretmeni Enes Geyik (35), yediği yumurta nefes borusuna kaçan meslektaşı Nazım Barış Aksoy'u (50) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına da yansırken, meslektaşına teşekkür eden Aksoy, "Kendimi o an çaresiz hissettim. 'Buraya kadar mı?' diye düşündüm. 15-20 saniyelik bir olay o anda benim için sanki saatlerce sürdü" dedi.

        Olay, önceki gün saat 12.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu'nda öğretmenler odasında meydana geldi. 27 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım Barış Aksoy'un yediği yumurtanın parçası, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden Türkçe Öğretmeni Anıl Akmeşe, Heimlich manevrasıyla Aksoy’a müdahale etti. Ancak Akmeşe’nin müdahalesi yeterli olmadı. Bu sırada çevredeki diğer öğretmenler durumu Müdür Yardımcısı Enes Geyik'e bildirdi. Geyik, Heimlich manevrasıyla yumurta parçasının çıkmasını sağladı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay sırasında çok çaresiz hissettiğini belirten Aksoy, "Öğretmenler odasında yemek yerken 3'üncü lokmada nefes alamamaya başladım. Ceketimi çıkarıp, kendimi koridora atmışım. Anıl Akmeşe, kurtarmaya çalıştı ancak olmadı. Arkadaşlar müdür odasına girdi. Orada da Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürümüz, müdür yardımcıları vardı. Enes hocamı çağırdılar. İlk önce kalp krizi sandı sonra Heimlich manevrası uyguladı ve nefes almaya başladım. Hayatımı borçluyum. Çaresiz hissettim. 'Buraya kadar mı?' diye düşündüm. 15-20 saniyelik bir olay o anda benim için sanki saatlerce sürdü" ifadelerini kullandı.

        ‘HEİMLİCH MANEVRASINI İLK YARDIM EĞİTİMLERİNDE GÖRDÜK’

        Enes Geyik ise "Müdür beyin odasında oturuyorduk. Öğretmen arkadaşlar 'Enes Hocam yetişin' diye seslendi. Anıl Hocam, Heimlich manevrasıyla kurtarmaya çalışıyordu ancak yediği yiyecek hala boğazındaydı. Müdür beyin odasına götürdük orada ikinci bir manevrayla kurtuldu daha sonra nefes almaya başladı. Allah'a şükür hocamızı kurtardık. İlk yardım eğitimlerinde gördüğümüz Heimlich manevrasının hayat kurtardığına bizzat şahit olduk" diye konuştu.

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