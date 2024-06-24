Heidi Klum'ın kızı Leni Klum sevgilisiyle Sardunya tatilinde aşka geldi

Leni Klum'a soyadını veren kişi biyolojik babası Flavio Briatore değil Heidi Klum'un eski eşi Seal oldu. Leni, kendisine babalık yapan Seal ile çok iyi bir baba - kız ilişkisine sahip.

İngiliz şarkıcı Seal ile 2005'te evlenen Heidi Klum, 2014'te boşandı. Çiftin bu evlilikten Henry, Johan ve Lou olmak üzere üç çocuğu oldu.